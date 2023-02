Mesajul postat de Bogdan Socol cu 10 zile înaintea decesului său: „Nu este o moarte bună, naturală”

Bogdan Socol era unul dintre cei mai cunoscuți comentatori sportivi din țară, iar vestea decesului său a venit ca un șoc.

În vârstă de 42 de ani, jurnalistul s-a stins din viață .

Mesajul transmis de Bogdan Socol cu doar câteva zile înaintea decesului

Cu doar câteva zile în urmă, jurnalistul anunța pe blogul său că este nevoit să renunțe la meseria pe care a iubit-o.

„Se încheie un capitol major al existenței mele. Tristă sau cum o mai fi ea, asta e realitatea. Sunt în fața unei morți. A uneia din propriile mele morți. Pentru că mai bine de două decenii, asta a fost viața mea, căreia i-am dedicat tot ce am avut mai bun. Nu este o moarte bună, naturală, ci cauzată de unele forțe din exteriorul meu”, a scris Bogdan Socol, transmite .

Bogdan Socol și-a dorit să devină comentator sportiv și a ajuns cunoscut publicului din România comentând meciuri de fotbal și rugby la posturile Digi Sport, peste 2.500 de evenimente.

Ulterior, acesta a ales o carieră pe cont propriu, explicând în ultima sa postare că a încercat fără succes să găsească un loc la o televiziune de sport, spre marea lui dezamăgirea.

„Cineva îmi spunea că dacă aș fi fost într-o altă țară, mai civilizată, unde valorile sunt apreciate cu adevărat, nu marginalizate, dacă mi s-ar fi închis cumva vreo ușă, alte zece mi s-ar fi deschis instantaneu. Aici, am bătut la mai multe uși, dar fără zgomot, doar întrebând timid cumva dacă nu ar fi nevoie cumva și de experiența mea sau de serviciile mele. Am scris chiar unor directori și oameni cu putere mare de decizie, dar fie mi s-a răspuns evaziv, fie nu am primit vreo replică”, a mai scris Socol.

Jurnalistul este autorul mai multor cărți dedicate fotbalului, precum „100 de fotbaliști legendari”, „Jurnalul unui iubitor de fotbal”, „Jurnalul Cupei Mondiale 2018” sau „O sută de sportivi legendari”, pasiunea care i-a colorat viața.