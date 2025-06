Messi a calificat Inter Miami în optimile Cupei Mondiale a Cluburile. Două nume mari ale fotbalului european pleacă acasă

Lionel Messi s-a calificat cu echipa sa de club, Inter Miami, în optimile după un meci egal, scor 2-2, cu echipa braziliană de Palmeiras. Alte două echipe mari din fotbalul european, Atletico Madrid și FC Porto, pleacă acasă.

Inter Miami s-a calificat în optimile de finală ale Cupei Mondiale a Cluburilor, după ce a terminat la egalitate, scor 2-2, cu Palmeiras, pe Hard Rock Stadium din Miami (Florida). Meciul s-a jucat în ultima etapă a Grupei A a competiţiei. Starul argentinian, , a fost integralist, iar echipa sa a reușit să se mențină la conducere până în minutul 80.

Inter Miami a condus datorită golurilor marcate de argentinianul Tadeo Allende (16) şi uruguayanul Luis Suarez (65). Brazilienii au revenit în finalul jocului şi au restabilit egalitatea, graţie golurilor lui Paulinho (80) şi Mauricio (88). Palmeiras s-a clasat pe primul loc în ierarhia Grupei A, la egalitate de puncte (5) cu Inter Miami, dar cu un golaveraj superior (+2 faţă de +1).

Au părăsit competiția, din această grupă, FC Porto şi Al-Ahly, ambele cu câte 2 puncte. Cele două echipe au încheiat la egalitate, după un joc cu opt goluri (scor 4-4). Meciul s-a jucat pe stadionul MetLife din New Jersey (Statele Unite). Atacantul palestinian Wessam Abou Ali a reuşit un hat-trick pentru egipteni, cel de-al patrulea gol fiind marcat de Mohamed Ben Romdhane. Pentru portughezi au înscris Rodrigo Mora (23), William Gomes (50), Samu Aghehowa (53) şi Pepe (89).

În optimile de finală, Inter Miami o va întâlni pe campioana europeană en titre, Paris Saint-Germain, fosta echipă a lui Lionel Messi. Palmeiras va juca împotriva unei alte echipe braziliene Botafogo.

