Mihai Neșu a împlinit 40 de ani. Cum s-a împăcat fostul fotbalist cu viața într-un scaun cu rotile

Mihai Neșu a împlinit duminică, 40 de ani. Chiar și la 12 ani de când a fost nevoit să renunțe la cariera de fotbalist, foștii colegi i-au transmis zeci de mesaje.

„Astăzi sărbătorim aniversarea unuia dintre cei mai altruiști, neînfricați și buni oameni din istoria clubului nostru.

Mihai Neșu a împlinit 40 de ani și este de neoprit în lupta pe care o duce pentru a asigura o viață mai ușoară celor aflați în suferință”, a transmis FCSB.

Mihai Stoica se numără printre cei care l-au felicitat pe Neșu.

„La mulți ani binecuvântați, Mihai Neșu, omul care ne dă inspirație și putere„, a scris MM Stoica pe pagina de Facebook.

Mihai Neșu s-a împăcat cu faptul că nu va mai merge niciodată

”Eu sunt bine acum. În 2014 a fost o sincopă în care nu mai funcționa nimic în organism și toată lumea credea că o să mor. M-a ajutat Dumnezeu să trec și am învățat că trebuie să am mai mare grijă de mine. Nu înseamnă că, dacă ești paralizat, stai așa și nu faci nimic.

Viața mea e mult mai fericită și împlinită decât când eram sănătos! Dacă m-aș mai naște acum, nu m-aș mai face fotbalist. Sunt lucruri foarte frumoase care îți aduc bucurii, în afară de fotbal. Acum, de când am centrul de copii cu dizabilități, am o bucurie foarte mare pentru că pot să le fiu de folos și mi-am redescoperit pasiunea pentru design și arhitectură. Am avut gânduri să nu îți mai dorești să trăiești, dar ceva m-a făcut să merg mai departe, să caut care e sensul pe pământ. Dacă tot nu ai murit, ce faci? Cu ceva tot trebuie să fii de folos. Mi-a luat foarte mult timp și căutări, până prin 2016, când am fost în căutare să înțeleg de ce mai trăiesc, ce mai am de făcut… Cred că Dumnezeu mi-a sacrificat trupul ca să-mi salveze sufletul. Mi-a mai ușurat boala și mi-a schimbat un pic felul de a gândi. Așa am tras concluzia că El există și lucrează. E Creatorul nostru”, a spus Mihai Neşu într-un interviu pentru GSP, scrie

După evenimentul nefericit care l-a adus într-un scaun cu rotile, fostul fotbalist a declarat că l-a iertat pe colegul care l-a accidentat.

„Așa a fost să se întâmple. E clar că n-a avut nicio vină. Așa a fost să fie! Primii ani au fost grei, normal, că nu voiam să accept. Dar nu dădeam vina… deși eu eram supărat, cum am zis, pe mulți oameni și pe multe lucruri, dar nu, nu și pe Alje Schut”, a spus Mihai Neșu, potrivit

Ce face Mihai Neșu după accidentare?

De când viața i s-a schimbat, Neșu a pus baza și se implică zilnic în proiectul „Mihai Neșu Foundation”, un centru de recuperare pentru copii cu dizabilități neuromotorii.

„Mă trezesc dimineața la 7, mă ajută sora mea și cu o doamnă asistentă să fac baie, să mă îmbrac. Doamna asistentă îmi gătește micul dejun, mănânc, după aceea mă duc pe șantier. Mai am două zile pe săptămână masaj, dimineața, și atunci mai întârzii pe șantier. Dar, în principiu, stau pe șantier vreo 3-4 ore, după aceea mă duc la fundația actuală să fac și eu terapie două ore, apoi mă întorc acasă, unde mai lucrez una-alta, mă mai relaxez. Seara, de obicei, cel târziu la 21:00 – 21:30 mă pun în pat, mă mai uit un pic la televizor și mă culc. Programul ăsta îl tot repet în afară de duminică, atunci când chiar am un program de odihnă”, spune Mihai Neșu.

Sportivul s-a accidentat grav la unul dintre antrenamentele celor de la FC Utrecht, la vârsta de 28 de ani, iar medicii l-au diagnosticat cu fractură de vertebră cervicală.

Ce pensie primește Mihai Neșu?

De când a fost nevoit să renunțe la fotbal, Neșu primește lunar o pensie în valoare de 100 de euro, dar și o pensie de însoțitor în valoare de 300 de euro din partea României, în timp ce din Olanda este remunerat lunar cu câte 3000 de euro, fiind un accident de muncă.

„Din păcate, când m-am întors în țară din Olanda, am zis ca să pot să rezist să fiu bine la mine în țară trebuie să încerc să nu văd prea mult lucrurile care nu-s bune și dacă le văd să încerc să le schimb eu și să nu mă afecteze. Dar e adevărat că asta e realitatea. Practic majoritatea persoanelor cu dizabilități, dacă n-au condiții financiare bune, e foarte greu să trăiască”, s-a confesat Neșu, într-un interviu acordat la finalul anului trecut pentru .