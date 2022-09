Mike Tyson, despre boala de care suferă: „Când se declanșează, nu pot nici să vorbesc”. Recent, el a fost văzut în scaun cu rotile (VIDEO, FOTO)

Fostul mare pugilist Mike Tyson și-a speriat fanii după ce, recent, a fost văzut în scaun cu rotile pe aeroportul din Miami. Acum, el a vorbit despre problema de sănătate cu care se confruntă.

Mike Tyson spotted in wheelchair at Miami airport

„E vorba de mici probleme la spate, nu e nimic grav.

Am sciatica de mult timp și se mai declaşează, iar atunci nu pot nici măcar să vorbesc.

Îi mulţumesc lui Dumnezeu că e singura problemă de sănătate pe care o am. Mă simt foarte bine acum.

Toți din casa mea sunt binecuvântați şi suntem cu toţii foarte recunoscători pentru tot ce avem”, a afirmat Mike Tyson, citat de The Sun.

. explains why he was recently seen in a wheelchair.

MORE:

— Newsmax (@newsmax)