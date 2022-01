Ministrul australian pentru Imigrare nu a intervenit pentru a retrage viza lui Djokovic. Fanii sportivului au creat haos pe străzile din Melbourne (VIDEO)

Alex Hawke, ministrul austrelian pentru Imigrare, putea interveni până la ora 12:15 (21:15 local) pentru a-i anula încă o dată viza lui Djokovic. Hawke nu a luat această decizie, dar are putere excepțională de decizie și ar putea să dicteze anularea vizei și zilele următoare.

Anterior, un purtător de cuvânt al ministrului imigrației, Alex Hawke, a declarat într-o conferință în urmă cu puțin timp: „În urma hotărârii de astăzi a Tribunalului Federal de Circuit și Familie pe un motiv procedural, rămâne la latitudinea ministrului imigrării Hawke să ia în considerare anularea vizei domnului Djokovic în temeiul puterii sale personale de anulare în conformitate cu articolul 133C(3) din Legea privind migrația, scrie The Age.

„Ministrul analizează în prezent chestiunea și procesul rămâne în desfășurare.” Având în vedere ultimele detalii, în acest moment Djokovic are liber să participe la Australian Open, dar situația s-ar putea schimba de marți încolo.

Tot în curul zilei de luni, familia sportivului a declarat că se pregătește arestarea și deportarea a din Australia.

În momentul în care o mașină a părăsit clădirea de birouri în care se aflau Novak Djokovic și avocații săi, admiratorii sârbului au provocat un haos

Poliția din Victoria a pulverizat cu gaze lacrimogene spre susținătorii lui Novak Djokovic care au blocat o mașină care ieșea din clădire, unde se afla echipa sa juridică, în CBD din Melbourne.

Mercedesul negru a ieșit din parcarea clădirii CBD în jurul orei 20.45. Fanii, mulți îmbrăcați în haine de culoare sârbă, au blocat mașina. Manifestările în jurul mașinii au devenit mai intense și, în cele din urmă, oamenii au dansat deasupra mașinii și au bătut în geamuri.

În această perioadă, poliția a început să îndepărteze oamenii din partea din față a mașinii. Unii fani au reacționat apoi împingând ofițerii și abuzându-i verbal.

Poliția a folosit spray pentru a-i răspândi. După ce mulțimea s-a împrăștiat, un grup mare de fani s-au confruntat cu poliția și au aruncat sticle și verbe grele asupra lor, făcând linia poliției să se retragă.

Nu este clar dacă mașina îl transporta de fapt pe Djokovic. Nu era pe scaunul din față sau pe locul din spate din stânga. Fereastra din spate din dreapta avea o umbră care bloca vederea din exterior.

Absolute mayhem by Novak Djokovic’s lawyer’s office on Collins Street. A car leaving the office is completely surrounded by people cheering “free Nole” pic.twitter.com/H3mAsEHSdX

— Tumaini Carayol (@tumcarayol) January 10, 2022