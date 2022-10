Ministrul Sportului, Eduard Novak: Simona Halep, un reper în tenisul românesc și cel mondial. Suntem alături de ea și sperăm să se clarifice cât mai curând această situație

Ministrul Sportului, Eduard Novak, a transmis un mesaj de susținere pentru Simona Halep, deoarece a fost testată pozitiv pentru , și spune că speră „să se clarifice cât mai curând această situație”.

„Simona Halep este un reper în tenisul românesc și cel mondial”, a subliniat Eduard Novak

„Simona Halep este un reper în tenisul românesc și cel mondial, a inspirat noi generații de tineri care s-au îndreptat către tenis, iar impactul pe care astfel de sportivi, de talie mondială, îl au asupra sportului este unul major. Ministerul Sportului susține, prin politicile și valorile promovate, sportul de performanță bazat pe spiritul fairplay și corectitudine. Suntem alături de Simona și sperăm să se clarifice cât mai curând această situație”, a scris ministrul Sportului, vineri, pe Facebook.

Toni Iuruc: Simona Halep nu lua nici măcar o Vitamina C fără să întrebe medicul

Omul de afaceri s-a arătat „șocat” de situația prin care trece fosta sa soție, despre care spune că „ ” și „nu putea să facă așa ceva”.

„Simona Halep nu ar trișa niciodată, cariera ei este blazonul ei și o știu cel mai bine… Știți foarte bine că abia am terminat divorțul, aș fi putut să spun «No comment». Nu am cum să fac așa ceva, când cunosc acest om atât de bine, când am stat cu ea atâția ani. Simona era obsedată să nu greșească. Vă dezvălui ceva în premieră: nu bea niciodată nici măcar apă dacă sticla nu era sigilată. O desigila cu mâna ei, mereu era atentă. Vă mai spun ceva. Nu lua nici măcar o Vitamina C fără să întrebe medicul. Este bolnavă de corectitudine”, a declarat Toni Iuruc pentru .