B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Sport » Mircea Lucescu se retrage de la naționala României. Urmează să fie operat marți. Cu ce probleme de sănătate se confruntă Il Luce

Mircea Lucescu se retrage de la naționala României. Urmează să fie operat marți. Cu ce probleme de sănătate se confruntă Il Luce

Ana Maria
31 mart. 2026, 09:48
Mircea Lucescu se retrage de la naționala României. Urmează să fie operat marți. Cu ce probleme de sănătate se confruntă Il Luce
Conferință de presă la sediul Federației Române de Fotbal în care este prezentat Mircea Lucescu ca fiind noul antrenor al echipei naționale de fotbal, în București, 6 august 2024. Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Mircea Lucescu a anunțat că se retrage de la naționala României. Cu ce probleme de sănătate se confruntă
  2. Cine conduce naționala în lipsa lui Il Luce
  3. Ce alte probleme medicale a avut în ultimii ani

Mircea Lucescu a anunțat că se retrage de la naționala României după ce a ajuns la spital în urma unui episod grav. Legendarul antrenor va fi operat pentru implantarea unui dispozitiv cardiac.

Momente dificile pentru Mircea Lucescu. Legendarul antrenor a anunțat, chiar din spital, că pune punct activității sale la conducerea echipei naționale a României, după un episod medical serios petrecut în timpul unui antrenament, potrivit Antena 3 CNN.

Decizia marchează finalul unei cariere impresionante, întinsă pe aproape cinci decenii, perioadă în care „Il Luce” a adunat nu mai puțin de 35 de trofee și a devenit unul dintre cei mai de succes antrenori din istoria fotbalului mondial.

Mircea Lucescu a anunțat că se retrage de la naționala României. Cu ce probleme de sănătate se confruntă

Totul a început în timpul unui cantonament desfășurat la Mogoșoaia, unde tehnicianul a suferit o tulburare severă de ritm cardiac și a leșinat. Ulterior, acesta a fost transportat de urgență la Spitalul Universitar de Urgență București, unde medicii au demarat investigațiile.

Starea lui este, în prezent, stabilă. Luni, antrenorul a trecut cu bine peste o procedură imagistică minim invazivă, prin care specialiștii au verificat dacă vasele inimii au fost afectate.

Medicii au venit și cu o veste încurajatoare. Nu este necesară montarea unui nou stent. Totuși, pentru a preveni alte episoade, în cursul zilei de marți, Mircea Lucescu urmează să fie operat pentru implantarea unui stimulator cardiac care să regleze ritmul inimii.

Cine conduce naționala în lipsa lui Il Luce

În timp ce selecționerul se află internat, echipa națională continuă programul stabilit. România dispută un meci amical împotriva Slovaciei, la Bratislava.

În absența lui Mircea Lucescu, responsabilitatea tehnică a fost preluată de secundul său, Ionel Gane, care va conduce „tricolorii” de pe bancă.

Ce alte probleme medicale a avut în ultimii ani

În ultimii ani, starea de sănătate a lui Mircea Lucescu a fost una fragilă. Antrenorul a trecut prin mai multe intervenții chirurgicale complexe și are deja montate mai multe stenturi la inimă.

De asemenea, la începutul acestui an, a fost internat de mai multe ori la Spitalul Universitar din Capitală, la secția de Cardiologie. Recent, acesta a mers și în Belgia, unde a fost evaluat de un medic român renumit, specializat în oncologie moleculară.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, Mircea Lucescu ar fi fost afectat și pe plan emoțional. Selecționerul ar fi resimțit puternic eșecul echipei naționale în meciul cu Turcia, în urma căruia România a ratat calificarea la Cupa Mondială.

În ziua în care a ajuns la spital, acesta a declarat că s-a necăjit considerabil din cauza acelui rezultat, iar starea de rău s-a instalat ulterior, în baza de pregătire de la Mogoșoaia.

La 80 de ani, Mircea Lucescu încheie capitolul echipei naționale, într-un moment delicat din punct de vedere medical. Chiar dacă decizia vine într-un context dificil, ea marchează finalul unei cariere impresionante, care a lăsat o amprentă puternică asupra fotbalului românesc și internațional.

Tags:
Ultima oră
12:36 - Aarti Holla-Maini – femeia care poate apăsa „butonul de panică” al planetei. Când „Armageddon” nu mai e doar un scenariu
12:34 - Percheziții la Autoritatea Rutieră Română. Surse: Fostul șef de cabinet al lui Sorin Grindeanu, vizat într-un dosar de corupție. Ce a transmis DNA
12:31 - Vechiul Testament nu a fost scris de Moise. Cine sunt, de fapt, autorii din spatele celor mai vechi texte ale Bibliei
12:17 - Catinca Zilahy respinge zvonurile despre moștenirea Mioarei Roman: „Toată lumea are impresia că ne-am scăldat în bani”. Ce spune despre procesul în care e implicată și Oana Roman
12:14 - Cum te poate ajuta un amanet atunci când ai nevoie rapidă de bani?
12:11 - Stomatologia în București: Transparență, locație și expertiză
12:06 - Sănătatea ficatului, influențată de un obicei alimentar frecvent. Ce spun medicii despre consumul pielii de pui
11:57 - Călin Georgescu, reacție explozivă în fața susținătorilor. Ce mesaj radical a transmis: „Este foarte clar”
11:53 - Ioana Ginghină i-a adresat o întrebare incomodă unei invitate la podcast. A vrut să știe dacă s-a iubit cu fostul ei soț
11:53 - După ce ne-a amenințat cu represalii din cauză că ajutăm SUA, Iranul propune României un meci amical de fotbal. Negocieri-șoc la FRF