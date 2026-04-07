Mircea Lucescu a fost căpitanul Naționalei de fotbal a României, inclusiv la memorabilul Campionat Mondial din Mexic 1970. A fost considerat liderul incontestabil al acelei generații. Selecționerul de atunci, Angelo Niculescu, îl vedea pe fostul dinamovist drept cel mai sclipitor elev al său.

Mircea Lucescu căpitanul Naționalei a fost preferat al lui Angelo Niculescu

Relația dintre antrenor și jucătorii săi de bază a fost una extrem de strânsă, bazată pe un respect imens. Înainte de a se stinge din viață, Angelo Niculescu i-a lăsat fiului său o dorință clară: ca și Cornel Dinu să fie primii anunțați. Cei doi erau pilonii pe care se sprijinea atât la echipa de club, cât și sub tricolor, deși Mircea rămânea favoritul tacticianului.

Fiul fostului mare antrenor a povestit cum decurgea colaborarea dintre tatăl său și cel care purta banderola:

„Mircea Lucescu era favoritul tatălui meu. Prindea ideea din zbor. De fapt, tata începea ideea, iar Mircea o termina!”, a declarat Răzvan Niculescu pentru Libertatea.

Ce regret a avut selecționerul

Deși echipa a avut o prestație onorabilă în Mexic, Angelo Niculescu a purtat mereu în suflet un regret legat de poziționarea în teren a „căpitanului” său. Din cauza lipsei de variante pe anumite posturi, antrenorul a fost nevoit să facă un compromis care, în viziunea sa, a limitat strălucirea fotbalistului Mircea Lucescu.

„Mircea Lucescu era un fotbalist foarte bun, dar din păcate, i-am redus din randament punându-l să joace pe un post pe care nu aveam soluții. S-a descurcat foarte bine, dar nu era locul lui. Dacă ar fi cineva care s-ar potrivi pe acel post cred că acesta este Gheorghe Craioveanu”, a declarat Angelo Niculescu pentru Libertatea în 2002.

Cum s-a transformat elevul în continuatorul maestrului

După ce a agățat ghetele în cui, Mircea Lucescu a ales calea antrenoratului, preluând rigoarea și metodele de lucru ale lui Angelo Niculescu. Influența celui care a readus România la un Mondial după 32 de ani a fost decisivă pentru formarea lui „Il Luce”, care a reușit să ducă mai departe filosofia de joc bazată pe posesie și disciplină tactică.

Fostul său coleg de la Mondialul din 1970 a confirmat faptul că Lucescu a fost cel mai atent discipol al selecționerului:

„Nea Angelo, Dumnezeu să-l ierte, a fost cel mai mare antrenor al României! Mult peste ce a fost Piști Covaci. Mircea Lucescu l-a copiat și l-a urmat pe nea Angelo”, a declarat Liță Dumitru pentru .