Mircea Lucescu, critici la adresa unui fotbalist al naționalei: „A lăsat de dorit”

Selecționerul a criticat un fotbalist al naționalei, , după succesul cu 5-1 din , scrie .

Ce s-a întâmplat

„Timp de 60 de minute, au jucat așa cum trebuiau să joace, în fața unei echipe mai mici, fără experiență, care nu putea rezista în fața unei echipe cu cunoștințele noastre, cu experiența noastră. Au debutat jucători noi și îi felicit pentru asta. Cei cu mai multă experiență trebuiau să îi ajute pe cei care au intrat. Am urmărit meciul lor cu Cipru – au câștigat greu. Ne-am pregătit bine, le-am spus ce trebuie să facă, dar am început destul de slab, cu trei mingi pierdute la adversar, ceea ce i-a încurajat.

Trebuia să facem un joc rapid, cu centrări. Nu am atacat atât de bine, iar Drăguș a lăsat de dorit – trebuia să atace colțul scurt mai eficient. Oricum, un rezultat bun. I-am felicitat pe băieți după meci, dar le-am atras atenția că, atunci când ne relaxăm, pierdem.

Așa s-a întâmplat și cu Bosnia – ne-au costat trei puncte importante. Părerea mea este că sunt trei echipe care… așa cum am pierdut cu Bosnia, putem câștiga și la Viena.

Trebuie să avem jucătorii pregătiți. Nu e ușor să-i recuperezi în trei zile, mai ales când pregătirea constă doar în antrenamente și nu în meciuri importante”, a spus Mircea Lucescu, după meciul din San Marino, la Prima TV.

Răspunsul lui Denis Drăguș

Denis Drăguș a fost întrebat ce părere are despre declarația lui Lucescu, la care a răspuns:

”Şi eu aştept mai multe de la mine. Îmi doresc mai multe realizări. Cu toţii trecem prin meciuri bune şi mai puţin bune. Ştiu ce pot, am încredere în mine şi cred că pot face meciuri frumoase. Îmi fac treaba când intru pe teren, dau totul. Încerc să răsppund pe teren. Mereu vor fi şi lucruri negative, dar mergem înainte. Am venit, ne-am făcut treaba, am câştigat cele trei puncte şi mergem mai departe. Am arătat că am dominat meciul trecut şi nu cred că putem şti dinainte rezultatele din această grupă.

Am luat 3 puncte, din păcate am pierdut primul meci. Mergem mai departe. Mai avem meciuri importante şi suntem încrezători că putem întoarce orice meci. Normal că avem forţă să câştigăm în Austria. Am pierdut un meci pe care nu meritam să-l pierdem.

Mergem încrezători în Austria. Ne-am obişnuit să fie cu noi peste tot (n.r. fanii). Şi în Cipru au fost. Ne bucurăm că sunt alături de noi şi ne bucurăm când îi putem să îi răsplătim”, a declarat Denis Drăguș la finalul meciului, conform