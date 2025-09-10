Mircea Lucescu, dezamăgit după eșecul din Cipru: „Eram sigur că vom câștiga”

Mircea Lucescu, , a reacționat în urma eșecului din Cipru. „Tricolorii”, deși în prima parte a primei reprize conduceau detașat, lucrurile au lua o întorsătură imediată pentru ciprioți.

De la 2-0, goluri marcate cu ajutorul lui Denis Drăguș, Loizou și Charalampous au repus adversarii în scenă, reușind să egaleze și au făcut astfel ca scorul final al partidei de marți, din preliminariile Cupei Mondiale 2026, să fie 2-2.

Cuprins:

Mircea Lucescu: „O bună echipă începe cu o bună apărare. Totul pornește de la portar și fundași”

Ce a spus „Il Luce” despre o posibilă demisie

a vorbit la flash-interviu despre duelul disputat în Cipru. Selecționerul a declarat că este foarte dezamăgit, deoarece meciul acest fusese foarte bine pus la punct, iar „Generația de Suflet” nu a reușit să vină acasă triumfătoare.

„E furia de a nu reuși să câștigăm acest meci. Am făcut 30 de minute foarte bune. La 2-0 te relaxezi. Apoi am început să pierdem dueluri.

Au și profitat de arbitraj. După 2-2 nu ne-au mai lăsat să trecem de ultimii 20 de metri. În fotbalul modern atitudinea e esențială.

Ei au o echipă bună, cu jucători agresivi. E vorba de curaj. Nu au mai avut curaj să controleze spațiile (n.r. Tricolorii). O bună echipă începe cu o bună apărare. Totul pornește de la portar și fundași. Azi nu au fost siguri.

Știm că 30-40 de minute ei nu au contat. Apoi au început greșelile, care la acest nivel nu trebuie să existe. Au profitat de un arbitraj permisiv pentru faulturile lor”, a spus Mircea Lucescu, la flash-interviu, conform

Întrebarea unei posibile demisii a fost și ea lansată, inevitabil. „Nea Mircea” a preferat să nu vorbească despre acest lucru, însă a precizat că urmează să analizeze niște lucruri și să spună ceea ce îl deranjează.

„Haideți să nu discutăm în seara asta. Ce va fi mâine, vom vedea mâine. Sunt foarte dezamăgit, pentru că știu cum a fost pregătit meciul ăsta și cât de sigur eram că vom câștiga. Echipa națională trebuie să își continue parcursul. Eu am făcut tot ceea ce a fost posibil ca să dau unui grup de jucători posibilitatea să atace un turneu final. Și ăsta a fost un lucru foarte bun. În rest, sunt alte aspecte pe care nu vreau să le discut aici. Eu voi analiza și voi vedea ce hotărâre voi lua. Vom vedea care e situația. Mai mult de atât nu am ce să spun. Nu e momentul să fac o analiză foarte serioasă pentru că ar trebui să spun niște lucruri care nu îmi convin. Simt o mare dezamăgire, o foarte mare dezamăgire”, a declarat Lucescu, potrivit