B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Sport » Mircea Lucescu, dezamăgit după eșecul din Cipru: „Eram sigur că vom câștiga”

Mircea Lucescu, dezamăgit după eșecul din Cipru: „Eram sigur că vom câștiga”

Elena Boruz
10 sept. 2025, 08:18
Mircea Lucescu, dezamăgit după eșecul din Cipru: „Eram sigur că vom câștiga”
Selecţionerul Mircea Lucescu. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Mircea Lucescu, selecționerul echipei naționale de fotbal a României, a reacționat în urma eșecului din Cipru. „Tricolorii”, deși în prima parte a primei reprize conduceau detașat, lucrurile au lua o întorsătură imediată pentru ciprioți.

De la 2-0, goluri marcate cu ajutorul lui Denis Drăguș,  Loizou și Charalampous au repus adversarii în scenă, reușind să egaleze și au făcut astfel ca scorul final al partidei de marți, din preliminariile Cupei Mondiale 2026, să fie 2-2.

Cuprins:

  • Mircea Lucescu: „O bună echipă începe cu o bună apărare. Totul pornește de la portar și fundași”
  • Ce a spus „Il Luce” despre o posibilă demisie

Mircea Lucescu: „O bună echipă începe cu o bună apărare. Totul pornește de la portar și fundași”

„Il Luce” a vorbit la flash-interviu despre duelul disputat în Cipru. Selecționerul a declarat că este foarte dezamăgit, deoarece meciul acest fusese foarte bine pus la punct, iar „Generația de Suflet” nu a reușit să vină acasă triumfătoare.

E furia de a nu reuși să câștigăm acest meci. Am făcut 30 de minute foarte bune. La 2-0 te relaxezi. Apoi am început să pierdem dueluri.

Au și profitat de arbitraj. După 2-2 nu ne-au mai lăsat să trecem de ultimii 20 de metri. În fotbalul modern atitudinea e esențială.

Ei au o echipă bună, cu jucători agresivi. E vorba de curaj. Nu au mai avut curaj să controleze spațiile (n.r. Tricolorii). O bună echipă începe cu o bună apărare. Totul pornește de la portar și fundași. Azi nu au fost siguri.

Știm că 30-40 de minute ei nu au contat. Apoi au început greșelile, care la acest nivel nu trebuie să existe. Au profitat de un arbitraj permisiv pentru faulturile lor”, a spus Mircea Lucescu, la flash-interviu, conform digisport.

Ce a spus „Il Luce” despre o posibilă demisie

Întrebarea unei posibile demisii a fost și ea lansată, inevitabil. „Nea Mircea” a preferat să nu vorbească despre acest lucru, însă a precizat că urmează să analizeze niște lucruri și să spună ceea ce îl deranjează.

„Haideți să nu discutăm în seara asta. Ce va fi mâine, vom vedea mâine. Sunt foarte dezamăgit, pentru că știu cum a fost pregătit meciul ăsta și cât de sigur eram că vom câștiga. Echipa națională trebuie să își continue parcursul. Eu am făcut tot ceea ce a fost posibil ca să dau unui grup de jucători posibilitatea să atace un turneu final. Și ăsta a fost un lucru foarte bun. În rest, sunt alte aspecte pe care nu vreau să le discut aici. Eu voi analiza și voi vedea ce hotărâre voi lua. Vom vedea care e situația. Mai mult de atât nu am ce să spun. Nu e momentul să fac o analiză foarte serioasă pentru că ar trebui să spun niște lucruri care nu îmi convin. Simt o mare dezamăgire, o foarte mare dezamăgire”, a declarat Lucescu, potrivit agerpres.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Gigi Becali, dezamăgit după Cipru – România, 2-2: „N-am mai văzut așa ceva”
Sport
Gigi Becali, dezamăgit după Cipru – România, 2-2: „N-am mai văzut așa ceva”
Fenerbahce i-a găsit înlocuitor lui Mourinho. Antrenorul care a bătut România la Campionatul European, prezentat oficial
Sport
Fenerbahce i-a găsit înlocuitor lui Mourinho. Antrenorul care a bătut România la Campionatul European, prezentat oficial
Hotelul în care se afla Florinel Coman a fost zguduit de bombardamentele din Doha! Ce a postat soția fotbalistului
Externe
Hotelul în care se afla Florinel Coman a fost zguduit de bombardamentele din Doha! Ce a postat soția fotbalistului
Kirill Shevchenko, șahistul care reprezintă România, pierde titlul de Mare Maestru. Este acuzat că a trișat: „Trebuie să recunosc că am făcut acest lucru”
Sport
Kirill Shevchenko, șahistul care reprezintă România, pierde titlul de Mare Maestru. Este acuzat că a trișat: „Trebuie să recunosc că am făcut acest lucru”
Carlos Alcaraz, victorios la US Open. Schimbare de locuri în clasamentul ATP
Sport
Carlos Alcaraz, victorios la US Open. Schimbare de locuri în clasamentul ATP
Gică Popescu, uluit de prestația echipei naționale în meciul cu Canada: „De mult nu am văzut așa ceva”
Sport
Gică Popescu, uluit de prestația echipei naționale în meciul cu Canada: „De mult nu am văzut așa ceva”
România, învinsă categoric de Canada. Eșec umilitor în amicalul de pe Arena Națională
Sport
România, învinsă categoric de Canada. Eșec umilitor în amicalul de pe Arena Națională
Ilie Năstase, reacție după ce Ianis Hagi a semnat cu Alanyaspor: „Dacă a negociat tăticul lui…”
Sport
Ilie Năstase, reacție după ce Ianis Hagi a semnat cu Alanyaspor: „Dacă a negociat tăticul lui…”
Mbappe vrea mai multă odihnă pentru fotbaliști. Programul încărcat îi epuizează pe jucători
Eveniment
Mbappe vrea mai multă odihnă pentru fotbaliști. Programul încărcat îi epuizează pe jucători
Mircea Lucescu, înainte de România – Canada: „Aș fi preferat să nu jucăm acest meci”
Sport
Mircea Lucescu, înainte de România – Canada: „Aș fi preferat să nu jucăm acest meci”
Ultima oră
09:00 - Un preot din Rusia vrea a zecea parte din veniturile credincioșilor: „Nu veniți la mine, dați-mi șase zile pe săptămână să lucrez cum trebuie”
08:50 - România se menține în topul exportatorilor de cereale. Fermierii români, responsabili pentru aproape 63% din vânzările la nivelul UE
08:36 - La un pas de moarte! Accident teribil, în județul Cluj. Ce s-a întâmplat
08:33 - Gigi Becali, dezamăgit după Cipru – România, 2-2: „N-am mai văzut așa ceva”
08:32 - Copil de 15 ani, lovit de un șofer beat care a fugit de la fața locului. Minorul se plimba cu bicicleta
08:26 - Infractor din categoria Most Wanted, repatriat din Marea Britanie. Va sta la pușcărie pentru trafic de minori
08:12 - Directorul ELCEN, Claudiu Crețu, pus sub acuzare de procurorii DNA. El are interdicție de a-și exercita funcția. Ce acuzații i se aduc
08:00 - Polonia anunță că a doborât drone rusești în spațiul său aerian. Ministrul ucrainean de externe: Putin „nu a fost pedepsit în mod adecvat pentru crimele sale anterioare”
07:28 - O femeie a avut de plătit 31.000 de dolari familiei fostului iubit, după ce acesta a sărit din mașina condusă de ea, în timp ce se certau, și a murit
23:59 - Un român urmărit internațional, aflat pe lista Most Wanted, va fi adus în țară. De ce este acuzat