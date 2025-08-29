B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Sport » Mircea Lucescu face lotul pentru meciurile cu Canada și Cipru. Jucătorii convocați de selecționer

Mircea Lucescu face lotul pentru meciurile cu Canada și Cipru. Jucătorii convocați de selecționer

Adrian Teampău
29 aug. 2025, 14:12
Mircea Lucescu face lotul pentru meciurile cu Canada și Cipru. Jucătorii convocați de selecționer
Selecţionerul Mircea Lucescu. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Selecţionerul Mircea Lucescu a convocat un număr de 26 de jucători cu care vrea să abordeze meciurile de fotbal pe care echipa națională a României le va disputa în perioada următoare, cu reprezentativele Canadei şi Ciprului.

Cuprins:

Ce meciuri are programate Naționala de fotbal

Ce meciuri are programate Naționala de fotbal

Mircea Lucescu a anunţat, vineri, care este lotul cu care va aborda cele două partide care au fost programate în luna septembrie, informează site-ul oficial al Federaţiei Române de Fotbal. Selecționerul a chemat 13 jucători care evoluează la cluburi din străinătate şi alţi 13 fotbalişti din prima ligă.  Printre cei convocaţi se numără Louis Munteanu, Ştefan Baiaram, Alexandru Dobre, Virgil Ghiţă şi Andrei Borza.

Conform programului competițional, echipa naţională de fotbal a României întâlneşte Canada, la 5 septembrie (ora 21:00), pe Arena Naţională din Bucureşti. Este vorba despre un meci amical, de pregătire înainte de partida cu Cipru.

Selecționata de fotbal a României va juca împotriva Ciprului, pe 9 septembrie, de la ora 21:45, pe GSP Stadium din Nicosia. Meciul se joacă în preliminariile Cupei Mondiale din 2026.

Ce jucători a convocat Mircea Lucescu

Lotul de 26 de jucători, convocat de selecționerul României pentru cele două jocuri din luna septembrie este format din:

  • Portari: Horaţiu Moldovan (Real Oviedo/Spania, 14 jocuri/0 goluri marcate), Ştefan Târnovanu (FCSB, 3/0), Răzvan Sava (Udinese/Italia, debutant);
  • Fundaşi: Andrei Raţiu (Rayo Vallecano/Spania, 31/1), Deian Sorescu (Gaziantep FK/Turcia, 21/0), Andrei Burcă (Yunnan Yukun/China, 41/1), Bogdan Racoviţan (Rakow Czestochowa/Polonia, 4/0), Virgil Ghiţă (Hannover 96/Germania, 3/0), Mihai Popescu (FCSB, 4/1), Nicuşor Bancu (Universitatea Craiova, 47/2), Andrei Borza (FC Rapid, 0/0);
  • Mijlocaşi: Adrian Şut (FCSB, 7/0), Marius Marin (Pisa/Italia, 31/0), Vladimir Screciu (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan Marin (AEK Atena/Grecia, 68/12), Nicolae Stanciu (Genoa/Italia, 82/15), Darius Olaru (FCSB, 26/0), Florin Tănase (FCSB, 21/5), Dennis Man (PSV/Olanda, 37/10), David Miculescu (FCSB, 2/0), Alexandru Mitriţă (Zhejiang FC/China, 25/4), Ştefan Baiaram (Universitatea Craiova, debutant), Alexandru Dobre (FC Rapid, 2/0);
  • Atacanţi: Denis Drăguş (Eyupspor/Turcia, 24/5), Daniel Bîrligea (FCSB, 4/1), Louis Munteanu (CFR Cluj, 1/0).
Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Umilință maximă pentru marele Mourinho. Tehnicianul a fost concediat de la Fenerbahce
Sport
Umilință maximă pentru marele Mourinho. Tehnicianul a fost concediat de la Fenerbahce
Andrea Mandorlini, după ce a pierdut cursa către Europa: „Trebuia să avem mai multă încredere. Puteam mai mult”
Sport
Andrea Mandorlini, după ce a pierdut cursa către Europa: „Trebuia să avem mai multă încredere. Puteam mai mult”
Elias Charalambous a dat verdictul, imediat după victoria cu Aberdeen: „Obiectivul nostru este clar”
Sport
Elias Charalambous a dat verdictul, imediat după victoria cu Aberdeen: „Obiectivul nostru este clar”
Mirel Rădoi, după victoria categorică cu Istanbul Bașakșehir: „Am făcut o mare greșeală”. Ce transferuri își dorește antrenorul
Sport
Mirel Rădoi, după victoria categorică cu Istanbul Bașakșehir: „Am făcut o mare greșeală”. Ce transferuri își dorește antrenorul
FCSB domină Aberdeen și se califică în Europa League. Campioana României își arată adevărata forță în play-off
Sport
FCSB domină Aberdeen și se califică în Europa League. Campioana României își arată adevărata forță în play-off
Universitatea Craiova – Bașakșehir 3-1. Oltenii scriu istorie și ajung pentru prima dată în grupele Conference League
Sport
Universitatea Craiova – Bașakșehir 3-1. Oltenii scriu istorie și ajung pentru prima dată în grupele Conference League
Andrea Mandorlini a făcut o promisiune, înainte de returul cu Hacken: „Vă asigur”
Sport
Andrea Mandorlini a făcut o promisiune, înainte de returul cu Hacken: „Vă asigur”
Elias Charalambous, încrezător înaintea partidei cu Aberdeen: „Suntem pregătiți pentru orice”
Sport
Elias Charalambous, încrezător înaintea partidei cu Aberdeen: „Suntem pregătiți pentru orice”
Mirel Rădoi, emoții mari înaintea duelului cu Istanbul Bașakșehir: „Va trebui să fim mult mai exacți și mult mai buni decât în meciul tur”
Sport
Mirel Rădoi, emoții mari înaintea duelului cu Istanbul Bașakșehir: „Va trebui să fim mult mai exacți și mult mai buni decât în meciul tur”
OFICIAL! Mircea Rednic, OUT de la Standard Liege. De cine a fost înlocuit antrenorul român
Sport
OFICIAL! Mircea Rednic, OUT de la Standard Liege. De cine a fost înlocuit antrenorul român
Ultima oră
14:36 - Nicușor Dan, o nouă vizită în Republica Moldova. Președintele participă la evenimentele dedicate Zilei Limbii Române
14:30 - Uleiul de floarea-soarelui: dușman sau aliat al sănătății? Ce spun specialiștii
14:19 - Un cuplu a părăsit mașina în care se afla și a luat-o pe jos, pe marginea autostrăzii. Cei doi aveau de prins un avion
14:03 - Ana Maria Barnoschi a părăsit Kanal D după 14 ani de colaborare. Pe ce drum vrea să o apuce vedeta de televiziune
13:54 - Schimbare în divorțul dintre Ioana și Ilie Năstase. Asul din mânecă cu care se laudă fostul campion
13:51 - Șofer de Bolt, bătut de un pasager. Care ar fi fost motivul
13:33 - De la o simplă răceală la tulburări neurologice. Despre ce este vorba
13:27 - Criză politică într-o importantă țară asiatică. Premierul a fost demis de Curtea Constituțională
13:10 - Un tânăr a spart un magazin de telefoane și s-a lăudat pe internet. Ce a urmat
13:04 - Semne de dezgheț în Familia Regală a Marii Britanii. Prințul Harry revine la Londra pe 8 septembrie