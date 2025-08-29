Mircea Lucescu face lotul pentru meciurile cu Canada și Cipru. Jucătorii convocați de selecționer

Selecţionerul Mircea Lucescu a convocat un număr de 26 de jucători cu care vrea să abordeze meciurile de pe care echipa națională a României le va disputa în perioada următoare, cu reprezentativele Canadei şi Ciprului.

Ce meciuri are programate Naționala de fotbal

a anunţat, vineri, care este lotul cu care va aborda cele două partide care au fost programate în luna septembrie, informează site-ul oficial al Federaţiei Române de Fotbal. Selecționerul a chemat 13 jucători care evoluează la cluburi din străinătate şi alţi 13 fotbalişti din prima ligă. Printre cei convocaţi se numără Louis Munteanu, Ştefan Baiaram, Alexandru Dobre, Virgil Ghiţă şi Andrei Borza.

Conform programului competițional, de fotbal a României întâlneşte Canada, la 5 septembrie (ora 21:00), pe Arena Naţională din Bucureşti. Este vorba despre un meci amical, de pregătire înainte de partida cu Cipru.

Selecționata de fotbal a României va juca împotriva Ciprului, pe 9 septembrie, de la ora 21:45, pe GSP Stadium din Nicosia. Meciul se joacă în preliminariile Cupei Mondiale din 2026.

Ce jucători a convocat Mircea Lucescu

Lotul de 26 de jucători, convocat de selecționerul României pentru cele două jocuri din luna septembrie este format din: