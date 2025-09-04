Mircea Lucescu, înainte de România – Canada: „Aș fi preferat să nu jucăm acest meci”

Mircea Lucescu, , a făcut declarații surprinzătoare înaintea partidei pe care echipa națională o va disputa cu naționala Canadei.

Duelul este unul amical și va avea loc vineri, începând cu ora 21:00, pe „Arena Națională”.

Mircea Lucescu a declarat că nu și-ar fi dorit ca elevii săi să dispute partida cu Canada, deoarece ar fi fost oportun să se ocupe de pregătirea meciului cu Cipru, care este unul mult mai important. Românii îi vor întâlni pe ciprioți marți, în deplasare, iar duelul este unul important. Selecționata de fotbal a României se va lupta pentru calificarea în preliminariile Cupei Mondiale din 2026.

„Aș fi preferat să nu jucăm acest meci, ci să pregătim meciul cu Cipru, care devine vital pentru viitorul echipei naționale. FIFA nu acceptă și nu permite niciunei echipe să aibă un avantaj în competiție.

Întâlnim o echipă motivată, care își pregătește prezența la CM. Unii dintre ei s-au transferat la echipe mai puternice pentru a face față Campionatului Mondial. Pentru ei nu e meci amical”, a spus Mircea Lucescu, în cadrul unei conferințe, conform

Cine va intona imnul național la meciul România – Canada

Mira, una dintre cele mai iubite de la noi din țară, va intona imnul la partida pe care Echipa națională o va disputa cu Canada. Anunțul oficial a fost făcut de Federația Română de Fotbal, care a transmis pe rețelele de socializare cine va cânta, vineri seară, pe Arena Națională.

Una dintre cele mai apreciate artiste ale noii generații, MIRA, se va afla pe gazonul Arenei Naționale pentru a da glas momentului care aduce întotdeauna emoție și energie în sufletele suporterilor: intonarea imnului național.