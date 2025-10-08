Mircea Lucescu, a prefațat partida amicală pe care tricolorii o vor disputa cu Moldova, joi, începând cu ora 21:00, pe „Arena Națională”.

„Il Luce” a vorbit despre cât de mult îi dezavantajează acest duel amical, având în vedere că la trei zile distanță elevii săi vor juca împotriva austriecilor, într-un meci important, dar și greșeala pe care o fac suporterii, atunci când compara performanța echipei de acum cu cea de la .

Cum se așteaptă să fie partida cu Moldova

Mircea Lucescu consideră că duelul dintre România și Moldova va fi unul greu, chiar dacă moldovenii au pierdut la scor rușinos împotriva Norvegiei (1-11). Antrenorul este de părere că „niciun meci nu seamănă cu altul” și astfel este posibil ca românii să aibă parte de o mare surpriză.

„De ajutat nu știu cât mă ajută meciul cu Moldova, poate doar să dăm posibilitatea anumitor jucători să evolueze. Pentru că dacă ne gândim la meciul de duminică, cu jucători care evoluează pe un teren foarte greu, nu poți spune că pot fi recuperați. Deci, încurcă foarte tare. Cei care vor evolua cu Austria eu trebuie să îi las deoparte, pentru a fi proaspeți pentru meciul cu Austria, care contează enorm de mult. Dacă eu nu le dau posibilitatea să joace în acest meci amical, de ce s-a mai făcut? Ce fac, îi introduc direct în meciul cu Austria? Meciurile oficiale sunt extrem, extrem de importante. (…) Niciun meci nu seamănă cu altul. Vă spun eu că va fi un meci foarte greu cu Moldova. Vă spun, eu i-am văzut jucând și cu Italia, puteau să câștige meciul, nu e o echipă chiar așa… Deci, nu putem să intrăm în teren cu ideea că gata câștigăm meciul”, a declarat Mircea Lucescu la conferința de presă premergătoare meciului cu Moldova, conform agerpres.

Mircea Lucescu: „Noi greșim un lucru”. Despre ce eroare este vorba

Tehnicianul a subliniat unde greșesc majoritatea oamenilor pasionați de fotbal sau chiar și cei implicați în acest sport. Potrivit spuselor sale, faptul că echipa de acum este comparată cu cea care a reprezentat România la Campionatul European este o mare greșeală, deoarece mulți dintre fotbaliști nu pot juca eficient, fie din cauza accidentărilor, fie pentru că au avut o perioadă lungă de pauză.

„Noi greșim un lucru, tot vorbim despre echipa care a fost la EURO, dar 16 jucători din lotul acela nu vor mai juca. Unii sunt cu accidentări pe o perioadă foarte lungă, alții care au jucat mai puțin din diverse motive. Asta este situația. Și jucăm cu echipe precum Austria, care de șapte ani nu a schimbat lotul, au crescut, au ajuns în campionatul Germaniei și joacă permanent acolo. Trebuie să punem puțin lucrurile la punct, sunt jucători care au lipsit o lungă perioadă, Drăgușin, Moruțan, Racovițan, Olaru, Mihăilă, Screciu, Coman, Cicâldău. Apoi au fost jucători cu accidentări repetate, Bîrligea, Drăguș, Ianis Hagi, Bancu, Șut. Ãsta este lotul. Dacă dintr-un campionat, ai 40 de jucători la dispoziție și din ei se duc 16, e foarte greu”, a afirmat acesta.

Lucescu a răbufnit! Cine este fotbalistul care a „încasat-o”

Lucescu nu s-a putut abține și a dat cărțile pe față. Selecționerul l-a numit vinovat pe Horațiu Moldovan pentru eșecul pe care reprezentativa României l-a avut în partida cu Canada, dar și pentru egalul cu ciprioții.

„Rezultatul este întotdeauna responsabilitatea antrenorului, dar jocul este responsabilitatea jucătorilor. Și atunci antrenorul poate să tragă la răspundere jucătorul, pentru ceea ce a făcut. Ce a făcut Moldovan la meciul acela cu Canada… Nu s-a gândit ce consecințe poate avea pe plan emoțional la ceilalți. Când vii la echipa națională, trebuie să fii super responsabil, să știi că orice mișcare a ta poate influența cariera altor jucători. Dacă o să joace? Sigur că îl voi mai convoca pe Moldovan. Dar a fost vina mea că l-am convocat nejucând. Și el este total responsabil la golul al doilea cu Cipru. Nu avea voie să facă așa ceva, să scoată echipa. Putea să țină mingea și să nu o vadă până la sfârșit, pentru că ei nu făceau presing. Știa că nu are voie să facă asta, nu trebuia să începem cu mingi lungi, ceva ce nu îmi este specific mie și eu nu îl accept pentru nimic în lume”, a mai spus Mircea Lucescu.