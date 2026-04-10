Mircea Lucescu va fi înmormântat vineri, 10 aprilie, la Cimitirul Bellu, într-o ceremonie oficială care va include onoruri militare. Fostul mare antrenor s-a stins din viață la 80 de ani, după o carieră impresionantă dedicată fotbalului.

Ceremoniile funerare vor începe în cursul dimineții, după ce cortegiul va pleca din zona Arena Națională către Biserica Sfântul Elefterie. Slujba religioasă este programată pentru ora 10:00, însă accesul va fi permis doar familiei și invitaților apropiați.

Mircea Lucescu, înmormântat vineri. Câți oameni au venit să-și ia rămas bun

În ultimele două zile, stadionul Arena Națională a devenit loc de reculegere pentru mii de oameni care au dorit să-i aducă un ultim omagiu lui Mircea Lucescu. Potrivit Federația Română de Fotbal, peste 15.000 de persoane au trecut pe la catafalc.

Fiul său, , a fost prezent permanent lângă sicriu, într-un moment profund emoționant pentru familie și apropiați.

Cine a venit din străinătate pentru a-i aduce un ultim omagiu

Printre personalitățile care au ajuns în România s-a numărat și Rinat Ahmetov, patronul clubului Șahtior Donețk, echipă alături de care Mircea Lucescu a obținut performanțe remarcabile. Acesta a transmis un mesaj emoționant: „Fiți mândri că l-ați avut”.

Mircea Lucescu, înmormântat vineri. Cum se va desfășura ceremonia de înmormântare

După slujba religioasă, cortegiul funerar va continua către Cimitirul Bellu, unde ceremonia finală este programată pentru ora 12:20. Înainte de momentul înhumării, vor fi acordate onoruri militare, în semn de respect pentru contribuția sa.

Înhumarea propriu-zisă va avea loc la ora 13:10, însă familia a anunțat că accesul publicului va fi limitat în această etapă a ceremoniei.

Ce carieră impresionantă a avut Mircea Lucescu în fotbal

Mircea Lucescu a fost unul dintre cei mai importanți antrenori români din istorie, cu o carieră impresionantă atât în țară, cât și în străinătate. A pregătit echipe de top și a obținut rezultate notabile pe plan internațional.

Printre reperele carierei sale se numără, potrivit :

Corvinul Hunedoara (1979-1982)

Naționala României (1981-1986; 2024-2026)

Dinamo București (1985-1990)

Pisa, Brescia, Reggiana

Rapid București

Inter Milano

Galatasaray

Beșiktaș

Șahtior Donețk (2004-2016)

Zenit Sankt Petersburg

Naționala Turciei

Dinamo Kiev

Prin performanțele sale, Mircea Lucescu a devenit un simbol al fotbalului românesc și internațional.