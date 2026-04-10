Mircea Lucescu, condus azi pe ultimul drum. Va fi înmormântat cu onoruri militare. Cum se va desfășura ceremonia de înhumare

Ana Maria
10 apr. 2026, 09:24
sursa foto: Facebook/ FC Rapid﻿
Cuprins
  1. Mircea Lucescu, înmormântat vineri. Câți oameni au venit să-și ia rămas bun
  2. Cine a venit din străinătate pentru a-i aduce un ultim omagiu
  3. Mircea Lucescu, înmormântat vineri. Cum se va desfășura ceremonia de înmormântare
  4. Ce carieră impresionantă a avut Mircea Lucescu în fotbal

Mircea Lucescu va fi înmormântat vineri, 10 aprilie, la Cimitirul Bellu, într-o ceremonie oficială care va include onoruri militare. Fostul mare antrenor s-a stins din viață la 80 de ani, după o carieră impresionantă dedicată fotbalului.

Ceremoniile funerare vor începe în cursul dimineții, după ce cortegiul va pleca din zona Arena Națională către Biserica Sfântul Elefterie. Slujba religioasă este programată pentru ora 10:00, însă accesul va fi permis doar familiei și invitaților apropiați.

Mircea Lucescu, înmormântat vineri. Câți oameni au venit să-și ia rămas bun

În ultimele două zile, stadionul Arena Națională a devenit loc de reculegere pentru mii de oameni care au dorit să-i aducă un ultim omagiu lui Mircea Lucescu. Potrivit Federația Română de Fotbal, peste 15.000 de persoane au trecut pe la catafalc.

Fiul său, Răzvan Lucescu, a fost prezent permanent lângă sicriu, într-un moment profund emoționant pentru familie și apropiați.

Cine a venit din străinătate pentru a-i aduce un ultim omagiu

Printre personalitățile care au ajuns în România s-a numărat și Rinat Ahmetov, patronul clubului Șahtior Donețk, echipă alături de care Mircea Lucescu a obținut performanțe remarcabile. Acesta a transmis un mesaj emoționant: „Fiți mândri că l-ați avut”.

Mircea Lucescu, înmormântat vineri. Cum se va desfășura ceremonia de înmormântare

După slujba religioasă, cortegiul funerar va continua către Cimitirul Bellu, unde ceremonia finală este programată pentru ora 12:20. Înainte de momentul înhumării, vor fi acordate onoruri militare, în semn de respect pentru contribuția sa.

Înhumarea propriu-zisă va avea loc la ora 13:10, însă familia a anunțat că accesul publicului va fi limitat în această etapă a ceremoniei.

Ce carieră impresionantă a avut Mircea Lucescu în fotbal

Mircea Lucescu a fost unul dintre cei mai importanți antrenori români din istorie, cu o carieră impresionantă atât în țară, cât și în străinătate. A pregătit echipe de top și a obținut rezultate notabile pe plan internațional.

Printre reperele carierei sale se numără, potrivit G4Media:

  • Corvinul Hunedoara (1979-1982)
  • Naționala României (1981-1986; 2024-2026)
  • Dinamo București (1985-1990)
  • Pisa, Brescia, Reggiana
  • Rapid București
  • Inter Milano
  • Galatasaray
  • Beșiktaș
  • Șahtior Donețk (2004-2016)
  • Zenit Sankt Petersburg
  • Naționala Turciei
  • Dinamo Kiev

Prin performanțele sale, Mircea Lucescu a devenit un simbol al fotbalului românesc și internațional.

