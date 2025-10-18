Naționala României a marcat două victorii frumoase săptămâna trecută, în meciurile cu Republica Moldova și Austria. Cel din urmă meci i-a oferit echipei țării noastre o șansă de calificare la Campionatul Mondial de anul viitor. Însă, reușitele pe care le marchează Naționala nu par să se reflecte și în salariul lui Mircea Lucescu. Selecționarul a șocat pe toată lumea cu răspunsul pe care l-a dat atunci când a fost întrebat cât primește de la Federația Română de Fotbal (FRF).

Ce așteptări are Mircea Lucescu pentru meciul România-Bosnia

Mircea Lucescu este de părere că victoria frumoasă pe care a obținut-o România în meciul cu Austria nu ar trebui să fie un caz izolat. Drept pentru care, se așteaptă ca jucătorii Naționalei să facă o impresie la fel de bună și în meciul cu Bosnia, din luna noiembrie. Miza e uriașă pentru ambele tabere, așa că românii nu pot anticipa cu prea mare precizie cum vor presta adversarii lor.

„Nu trebuie să rămânem ancorați de un meci. Ar fi extrem de dureros să rămână izolată partida asta. Vom câștiga în Bosnia”, a declarat Mircea Lucescu pentru Fanatik.

Ce spune Mircea Lucescu despre salariul pe care îl primește de la FRF

Întrebat ce salariu primește de la Federația Română de Fotbal, Mircea Lucescu a refuzat să răspundă. Mai mult, a dat de înțeles că suma pe care o încasează ar fi umilitoare.

Selecționerul a abordat și un subiect vehiculat în spațiul public, potrivit căruia nu răspunde la întrebările jurnaliștilor, la conferințele de presă. Însă, în realitate, Mircea Lucescu nu are o problemă să vorbească cu presa, ci doar nu îi place să piardă timp răspunzând la întrebări care nu i se pare importante.

„Nu vă spun. E umilitor dacă vă spun. Aș vrea să mai spun ceva. Mi s-a reproșat că la conferințele de presă nu vorbesc. Eu vorbesc pentru absolut toată lumea. Nu răspund la întrebări care nu-și au rostul. Nu vreau să se nască polemici. Eu vreau să fiu clar și să argumentez. Nu pot să dau suporterilor lucruri false, negândite”, a mai spus Mircea Lucescu.

Ce salariu ar avea Mircea Lucescu

Conform unor informații neoficiale, ar încasa lunar circa 30.000 de euro pe lună, ceea ce înseamnă 360.000 de euro pe an. În plus, în contractul cu , Mircea Lucescu are prevăzut un bonus de 200.000 de euro, bani pe care îi va primi dacă reușește să califice Naționala la Cupa Mondială din 2026.