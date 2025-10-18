B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Sport » Mircea Lucescu, rușinat de salariul pe care îl primește de la Federația Română de Fotbal: „E umilitor”

Mircea Lucescu, rușinat de salariul pe care îl primește de la Federația Română de Fotbal: „E umilitor”

B1.ro
18 oct. 2025, 08:24
Mircea Lucescu, rușinat de salariul pe care îl primește de la Federația Română de Fotbal: „E umilitor”
Selecţionerul Mircea Lucescu. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Ce așteptări are Mircea Lucescu pentru meciul România-Bosnia
  2. Ce spune Mircea Lucescu despre salariul pe care îl primește de la FRF
  3. Ce salariu ar avea Mircea Lucescu

Naționala României a marcat două victorii frumoase săptămâna trecută, în meciurile cu Republica Moldova și Austria. Cel din urmă meci i-a oferit echipei țării noastre o șansă de calificare la Campionatul Mondial de anul viitor. Însă, reușitele pe care le marchează Naționala nu par să se reflecte și în salariul lui Mircea Lucescu. Selecționarul a șocat pe toată lumea cu răspunsul pe care l-a dat atunci când a fost întrebat cât primește de la Federația Română de Fotbal (FRF).

Ce așteptări are Mircea Lucescu pentru meciul România-Bosnia

Mircea Lucescu este de părere că victoria frumoasă pe care a obținut-o România în meciul cu Austria nu ar trebui să fie un caz izolat. Drept pentru care, se așteaptă ca jucătorii Naționalei să facă o impresie la fel de bună și în meciul cu Bosnia, din luna noiembrie. Miza e uriașă pentru ambele tabere, așa că românii nu pot anticipa cu prea mare precizie cum vor presta adversarii lor.

„Nu trebuie să rămânem ancorați de un meci. Ar fi extrem de dureros să rămână izolată partida asta. Vom câștiga în Bosnia”, a declarat Mircea Lucescu pentru Fanatik.

Ce spune Mircea Lucescu despre salariul pe care îl primește de la FRF

Întrebat ce salariu primește de la Federația Română de Fotbal, Mircea Lucescu a refuzat să răspundă. Mai mult, a dat de înțeles că suma pe care o încasează ar fi umilitoare.

Selecționerul a abordat și un subiect vehiculat în spațiul public, potrivit căruia nu răspunde la întrebările jurnaliștilor, la conferințele de presă. Însă, în realitate, Mircea Lucescu nu are o problemă să vorbească cu presa, ci doar nu îi place să piardă timp răspunzând la întrebări care nu i se pare importante.

„Nu vă spun. E umilitor dacă vă spun. Aș vrea să mai spun ceva. Mi s-a reproșat că la conferințele de presă nu vorbesc. Eu vorbesc pentru absolut toată lumea. Nu răspund la întrebări care nu-și au rostul. Nu vreau să se nască polemici. Eu vreau să fiu clar și să argumentez. Nu pot să dau suporterilor lucruri false, negândite”, a mai spus Mircea Lucescu.

Ce salariu ar avea Mircea Lucescu

Conform unor informații neoficiale, selecționerul ar încasa lunar circa 30.000 de euro pe lună, ceea ce înseamnă 360.000 de euro pe an. În plus, în contractul cu FRF, Mircea Lucescu are prevăzut un bonus de 200.000 de euro, bani pe care îi va primi dacă reușește să califice Naționala la Cupa Mondială din 2026.

Tags:
Citește și...
Dan Șucu, dezvăluiri despre situația financiară de la Rapid: „Am investit 40 de milioane de euro”. Ce pierderi are și ce comparație a făcut cu Genoa
Sport
Dan Șucu, dezvăluiri despre situația financiară de la Rapid: „Am investit 40 de milioane de euro”. Ce pierderi are și ce comparație a făcut cu Genoa
Cristi Borcea a reacționat, după ce s-a aflat că va fi chemat la audieri! Ce a spus fostul acționar de la Dinamo
Sport
Cristi Borcea a reacționat, după ce s-a aflat că va fi chemat la audieri! Ce a spus fostul acționar de la Dinamo
Gigi Becali a povestit cum a comis o ilegalitate și a îndreptat-o: „Am zis că sunt hoț și nu vreau să fiu hoț. M-a mustrat conștiința”
Sport
Gigi Becali a povestit cum a comis o ilegalitate și a îndreptat-o: „Am zis că sunt hoț și nu vreau să fiu hoț. M-a mustrat conștiința”
Cum a murit fiul cel mare al lui Mitică Dragomir: „Dacă există Dumnezeu, de ce nu m-a luat pe mine, care eram un păcătos, și l-a luat pe fiul meu?”
Sport
Cum a murit fiul cel mare al lui Mitică Dragomir: „Dacă există Dumnezeu, de ce nu m-a luat pe mine, care eram un păcătos, și l-a luat pe fiul meu?”
Mircea Lucescu, discurs emoționant în vestiar, după victoria României împotriva Austriei: „Ați jucat cu o inteligență extraordinară”
Sport
Mircea Lucescu, discurs emoționant în vestiar, după victoria României împotriva Austriei: „Ați jucat cu o inteligență extraordinară”
România a învins dramatic Austria pe Arena Națională. Unicul gol a fost înscris în minutul 90+4
Sport
România a învins dramatic Austria pe Arena Națională. Unicul gol a fost înscris în minutul 90+4
Preliminariile Cupei Mondiale la fotbal. România – Austria. Echipele de start anunțate
Sport
Preliminariile Cupei Mondiale la fotbal. România – Austria. Echipele de start anunțate
Fotbalul românesc este în doliu. Naționala de la Guadalajara l-a pierdut pe Flavius Domide
Sport
Fotbalul românesc este în doliu. Naționala de la Guadalajara l-a pierdut pe Flavius Domide
Fotbal, România – Austria în preliminariile CM. Recomandările Jandarmeriei pentru suporteri
Sport
Fotbal, România – Austria în preliminariile CM. Recomandările Jandarmeriei pentru suporteri
Mircea Lucescu, după România-Moldova: „Scorul de 2-1 e puțin mincinos, scorul putea să fie 2-0…”
Sport
Mircea Lucescu, după România-Moldova: „Scorul de 2-1 e puțin mincinos, scorul putea să fie 2-0…”
Ultima oră
02:00 - Top 5 Greșeli de Securitate pe Internet care îți pun banii în pericol
00:10 - Alimentele care luptă împotriva asteniei de toamnă. Contribuie semnificativ la buna dispoziție
23:55 - Investiția corectă: Care mașină electrică din top 5 (peste 500 km) oferă cel mai bun raport calitate-preț, în 2025
23:54 - Noi date în cazul femeii ucise la instigarea fiicei sale de 14 ani. Cum au încercat adolescenta și iubitul ei să ascundă crima. Ambii au fost arestați
23:39 - Oana Monea, concediu de coșmar. Ce îi reproșează prietenei cu care a plecat în vacanță: „Haine fake în avion”
23:36 - Cele mai frecvente greșeli de securitate pe internet. Ce trebuie să știi pentru siguranța ta online
23:30 - Daniel Nuță și Cezara Petredeanu și-au spus „adio” după patru ani de relație. Actorul a făcut declarații sincere despre momentul separării
23:15 - Andreea Raicu, revelație despre gândirea unor bărbați: „Wow, chiar nu e o glumă”. Ce replică le-a dat vedeta
23:07 - Ce metode propune Ministrul Educației pentru combaterea consumului de droguri în școli: „Mai mulți polițiști în jurul unităților de învățământ”
22:56 - Pericolele ascunse ale prelungitoarelor din locuință. Ce aparate nu trebuie conectate niciodată la ele