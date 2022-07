Mircea Lucescu și Dinamo Kiev merg mai departe în preliminariile Champions League după o partidă infernală la Istanbul. Ultrașii lui Fenerbahce au scandat numele lui Vladimir Putin (VIDEO)

Dinamo Kiev, formația antrenată de Mircea Lucescu, a învins-o dramatic pe Fenerbahce, miercuri seară, la Istanbul, și s-a calificat în turul 3 preliminar din UEFA Champions League. Partida a fost marcată de gestul reprobabil al ultrașilor turci, care au scandat numele lui Vladimir Putin.

După un 0-0 care a lăsat un deznodământ deschis pentru returul de la Istanbul, Fenerbahce a început mai bine partida de pe teren propriu și a dominat-o pe Dinamo Kiev în prima repriză. Cu toate acestea, campioana en-titre a Turciei a rămas în 10 oameni în minutul 53, iar campioana Ucrainei a dat lovitura în minutul 57, prin Buyalskyy.

Enner Valencia a risipit un penalty pentru Fenerbahce în minutul 70, dar chiar și așa formația turcă a revenit în joc chiar înainte de minutul 90, când Szalai a înscris și a împins duelul în prelungiri.

Golul izbăvitor a venit în minutul 114, prin Karavaev, care i-a adus calificarea lui Dinamo Kiev în turul 3 preliminar al celei mai importante competiții intercluburi din lume, acolo unde formația antrenată de Mircea Lucescu își va măsura forțele cu Sturm Graz.

În timpul partidei, ultrașii turci au făcut un gest jenant, scândând numele președintelui rus Vladimir Putin, omul care pe 24 februarie a lansat o invazie militară pe scară largă în Ucraina, țara din care provine Dinamo Kiev.

De altfel, din cauza agresiunii ruse, turul dublei manșe s-a jucat la Lodz, în Polonia, și nu în capitala Ucrainei, așa cum ar fi trebuit.

A deeply embarrassing moment for Fenerbahçe and Turkey as fans try to bait Dynamo Kiev players by chanting for Vladimir Putin.

Many Kiev players will have friends and family they have lost in this unforgivable war of aggression.

This is wrong.

— Can Okar (@canokar)