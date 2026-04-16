Mircea Lucescu și gesturile care au impresionat. Povești ținute departe de ochii publicului: „A suportat el costurile, multe mii de euro”

Ana Beatrice
16 apr. 2026, 16:02
Sursă Foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Ce fapte caritabile a făcut Mircea Lucescu
  2. Cui i-a oferit sprijin financiar și în ce condiții
  3. Ce donații de patrimoniu a făcut „Il Luce”

Dispariția lui Mircea Lucescu la vârsta de 80 de ani a îndurerat profund lumea sportului și nu numai. „Il Luce” nu a fost doar un antrenor legendar, ci și un om care a știut să fie alături de cei din jur. De-a lungul vieții, a construit o carieră impresionantă, lăsând în urmă performanțe greu de egalat.

Dincolo de succesul din fotbal, a rămas mereu atent la nevoile apropiaților. Cu o avere estimată la zeci de milioane de euro, nu a pus niciodată banii pe primul loc. Ori de câte ori i s-a cerut ajutorul, a oferit sprijin financiar fără ezitare. Astfel, moștenirea sa înseamnă nu doar trofee, ci și impactul profund asupra oamenilor pe care i-a ajutat.

Ce fapte caritabile a făcut Mircea Lucescu

Puțini au cunoscut cu adevărat dimensiunea generozității lui „Il Luce”, pentru că nu a simțit niciodată nevoia să o afișeze. Pentru cei din jurul său, Mircea Lucescu a însemnat mai mult decât un nume uriaș din fotbal. A fost un om care a ajutat sincer, fără să aștepte nimic în schimb.

Ani la rând, s-a implicat în sprijinirea copiilor nevoiași din Iași, oferind burse de merit celor talentați. Gestul a fost inspirat și de legătura sa personală cu Moldova, locul natal al soției sale, Neli. Dincolo de cariera impresionantă, a rămas mereu atent la nevoile celor din jur, gata să intervină atunci când era nevoie.

Cui i-a oferit sprijin financiar și în ce condiții

Mircea Lucescu a lăsat în urmă o listă lungă de oameni pe care i-a sprijinit în momente dificile. Printre aceștia se numără foști colegi de la Dinamo, precum Constantin Frățilă, Ion Pârcălab și, mai ales, Florea Dumitrache. De asemenea, l-a sprijinit pe Gelu Simoc, președintele Corvinului Hunedoara, ajutându-l să acopere costurile unei intervenții chirurgicale de prostată.

Un alt gest memorabil a fost cel făcut pentru Sandu Neagu, coleg din echipa națională la Mondialul din 1970. Acestuia i-a cumpărat o garsonieră după ce ajunsese să locuiască într-o mansardă din incinta stadionului Rapid.

Jurnalistul Ovidiu Ioanițoaia a relatat, notează cancan.ro, și alte episoade care conturează clar acest profil: „Câteva exemple de pe o listă lungă. Când un fost coechipier de la Guadalajara 1970 și-a distrus mașina într-un accident, Lucescu i-a dat bani din proprie inițiativă să-și ia una nouă. Altuia, care n-avea unde locui, i-a cumpărat o garsonieră, iar după ce acesta, inconștient, a vândut-o, i-a cumpărat alta, dar n-a mai pus-o pe numele risipitorului, ci pe al soției acestuia. M-a întrebat odată de ce nu invit un ex-internațional veteran la TV și i-am transmis că respectivul nu vrea să vină deoarece are probleme cu dinții din față. Mircea l-a dus de mână la stomatologul său și a suportat el costurile, multe mii de euro.”,

Ce donații de patrimoniu a făcut „Il Luce”

Nu doar prin ajutorul financiar s-a remarcat Mircea Lucescu, ci și prin gesturi cu o puternică încărcătură simbolică pentru istoria fotbalului. Unul dintre cele mai impresionante exemple este tricoul primit de la Pelé după meciul Brazilia–România de la Campionatul Mondial din 1970.

Deși evaluat la aproximativ 1,8 milioane de euro, „Il Luce” a ales să îl ofere gratuit celui mai mare muzeu al fotbalului din Puerta del Sol, Madrid. Prin acest gest, a demonstrat că pentru el valoarea reală nu stătea în bani, ci în moștenirea lăsată mai departe și în importanța de a o împărtăși.

