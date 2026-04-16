Mircea Lucescu a lăsat în urmă o listă lungă de oameni pe care i-a sprijinit în momente dificile. Printre aceștia se numără foști colegi de la Dinamo, precum Constantin Frățilă, Ion Pârcălab și, mai ales, Florea Dumitrache. De asemenea, l-a sprijinit pe Gelu Simoc, președintele Corvinului Hunedoara, ajutându-l să acopere costurile unei intervenții chirurgicale de prostată.

Un alt gest memorabil a fost cel făcut pentru Sandu Neagu, coleg din echipa națională la Mondialul din 1970. Acestuia i-a cumpărat o garsonieră după ce ajunsese să locuiască într-o mansardă din incinta stadionului Rapid.

Jurnalistul Ovidiu Ioanițoaia a relatat, notează cancan.ro, și alte episoade care conturează clar acest profil: „Câteva exemple de pe o listă lungă. Când un fost coechipier de la 1970 și-a distrus mașina într-un accident, Lucescu i-a dat bani din proprie inițiativă să-și ia una nouă. Altuia, care n-avea unde locui, i-a cumpărat o garsonieră, iar după ce acesta, inconștient, a vândut-o, i-a cumpărat alta, dar n-a mai pus-o pe numele risipitorului, ci pe al soției acestuia. M-a întrebat odată de ce nu invit un ex-internațional veteran la TV și i-am transmis că respectivul nu vrea să vină deoarece are probleme cu dinții din față. Mircea l-a dus de mână la stomatologul său și a suportat el costurile, multe mii de euro.”,