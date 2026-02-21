B1 Inregistrari!
Mircea Lucescu va conduce România în play-off-ul pentru Mondial

Selen Osmanoglu
21 feb. 2026, 13:08
Mircea Lucescu. Sursa foto: Zuma Press / Erdem Sahin
Cuprins
  1. Starea de sănătate permite continuarea activității
  2. Drumul României spre Campionatul Mondial

Federația Română de Fotbal a anunțat că selecționerul Mircea Lucescu va fi prezent pe banca tehnică a echipei naționale a României la meciurile din play-off-ul de calificare pentru Campionatul Mondial. Decizia a fost luată după evaluări medicale recente și după consultările dintre staff-ul tehnic și conducerea federației.

Starea de sănătate permite continuarea activității

Potrivit informațiilor oficiale, avizul medical emis de o clinică din Bruxelles confirmă faptul că selecționerul este apt să își continue activitatea la nivel competitiv, scrie frf.ro.

„Ne bucurăm să mergem împreună cu domnul Lucescu până la capătul drumului pe care l-am început în toamna anului 2024. Experiența domniei sale reprezintă un atu esențial pentru echipă într-un moment atât de important. Avem încredere că România va reveni la Campionatul Mondial după 28 de ani”, a declarat Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal.

Mircea Lucescu a transmis că prioritatea absolută în această perioadă este pregătirea echipei pentru partidele decisive din play-off.

„De azi, tot ce contează este pregătirea echipei pentru meciurile din play-off. Am ținut tot timpul legătura cu asistenții mei și cu jucătorii, s-a lucrat în toată această perioadă la cel mai înalt nivel. Avem o echipă formată din fotbaliști valoroși și sunt sigur că se vor pregăti foarte bine pentru aceste jocuri. Sunt talentați și au dorința de a face românii fericiți. Cred în ambiția și forța grupului și în capacitatea lui de a depăși acest moment. Sunt sigur că împreună putem să obținem calificarea. Avem nevoie acum de o atmosferă bună care să ne ofere posibilitatea de a pregăti în liniște aceste partide foarte importante pentru tot fotbalul românesc”, a transmis acesta.

Drumul României spre Campionatul Mondial

Pentru a obține calificarea la turneul final, România trebuie să depășească în deplasare reprezentativa Turcia pe 26 martie, urmând apoi un nou meci în deplasare împotriva câștigătoarei duelului dintre Slovacia și Kosovo.

În cazul obținerii calificării, România ar putea evolua la turneul final împotriva unor adversari din afara Europei, respectiv selecționatele Statele Unite ale Americii, Paraguay și Australia, într-un grup care ar testa nivelul competițional al tricolorilor.

Obiectivul principal rămâne calificarea la Campionatul Mondial după o pauză de 28 de ani, iar conducerea tehnică a echipei naționale mizează pe experiența lui Lucescu și pe coeziunea grupului pentru a atinge acest target sportiv.

