Mircea Rednic e oficial noul antrenor al lui Dinamo. „Puriul” a vorbit despre transferuri și spune că primul obiectiv e salvarea de la retrogradare

FC Dinamo București și Mircea Rednic, antrenorul cu care a câștigat ultimul titlu de campioană, au ajuns la o înțelegere după ore întregi de negocieri, astfel că „Puriul” este oficial noul tehnician al „câinilor” și are ca obiectiv salvarea de la retrogradare în primul an, iar apoi intenționează să atace playoff-ul Ligii 1.

E oficial! Mircea Rednic e noul antrenor al lui Dinamo: „În primul an, obiectivul e salvarea de la retrogradare, iar în al doilea an playoff-ul”

„Am semnat! În primul an, obiectivul e salvarea de la retrogradare, iar în al doilea an playoff-ul. E cea mai grea misiune în cele 5 mandate pe care le-am avut la Dinamo. Am dat lista, luăm doi jucători până marți, sper. Un fundaș dreapta și un atacant masiv, un nou «Bizon»”, a declarat Mircea Rednic, citat de GSP.ro.

Clubul a confirmat la rândul său sosirea lui Mircea Rednic.

„Mircea Rednic a semnat în această dimineață, la sediul clubului, un contract valabil până la finalul acestei ediții de campionat, cu drept de prelungire pentru încă un sezon competițional”, a spus administratorul special Iuliu Mureșan.

Mircea Rednic revine la Dinamo într-un moment în care clubul se regăsește în poate cea mai complicată perioadă din istoria sa de 73 de ani. „Alb-roșii” sunt penultimii în Liga 1, cu doar șase puncte în 10 runde, și vin după înfrângerea zdrobitoare de la Craiova, scor 5-0, în condițiile în care FCSB îi învinsese recent și mai categoric, scor 6-0.

„Unul dintre cei mai iubiți dinamoviști, Mircea Rednic este antrenorul cu care echipa noastră a câștigat ultimul titlu de campioană în România, cu 14 ani în urmă, în 2007. 5 trofee a câștigat Mircea Rednic în cariera de antrenor, două titluri de campion în România, cu Rapid (2003) și cu Dinamo (2007), Cupa României cu Rapid (2002), Supercupa României cu Rapid (2003) și Cupa Azerbaidjanului cu Khazar Lankaran (2011). 4 este numărul mandatelor în care Mircea Rednic a mai pregătit echipa noastră ca antrenor principal: iulie 2006 – septembrie 2007, iuie 2008 – iunie 2009, mai 2015 – mai 2016 și octombrie 2018 – iunie 2019”, mai scrie Dinamo București.

Mircea Rednic a scris istorie pentru Dinamo și din postura de fotbalist.

„Ca jucător, Mircea Rednic a evoluat opt sezoane consecutive în tricoul alb-roșu, a câștigat titlul de campion (1984, 1990), Cupa României (1984, 1986, 1990) și a participat la cele mai importante rezultate în Europa: semifinalele Cupei Campionilor Europeni (1984) și semifinalele Cupei Cupelor (1990)”, amintește clubul din „Ștefan cel Mare”.