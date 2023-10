Mircea Rednic le răspunde contestatarilor și anunță când va pleca de la UTA: „Făcând sex, unde am făcut infarct? Eu sufăr și am pus suflet”

Mircea Rednic, antrenorul lui UTA, a vorbit despre perspectivele sale pe banca tehnică a arădenilor și susține că va pleca de la echipă atunci „când proiectul o să înceapă să meargă”, ceea ce tehnicianul crede că se va întâmpla „cât de curând”, transmite .

„Puriul” a venit la UTA Arad în aprilie și a reușit să o salveze de la retrogradare după un baraj cu divizionara secundă Gloria Buzău. Deși au existat așteptări mari de la noul sezon, „Bătrâna Doamnă” este abia penultima în campionat, cu 9 puncte în 10 meciuri. În aceste condiții, o parte dintre suporterii echipei au început să îl conteste.

Mircea Rednic: „Făcând sex, unde am făcut infarct?

„E un proiect la care m-am înhămat. Stați liniștiți, când proiectul o să înceapă să meargă și cât de curând o să meargă, plec eu. Vă spun eu că plec la ce s-a întâmplat aici. Acum nu plec, pentru că și eu m-am implicat, am pus suflet și mi-am dat acordul la jucătorii care au venit.

Unde Dumnezeu am făcut infarct? În restaurant, în sufragerie, făcând sex, Aici la UTA am făcut infarct. Deci eu sufăr și am pus suflet când am venit și am rămas. Nu plec, nu pot să las jucătorii în am crezut și cred. Ăsta sunt, nu ai rezultate, e normal că ești vulnerabil, dar nu părăsesc echipa până nu începe proiectul să meargă”, a declarat Mircea Rednic.