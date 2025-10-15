B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Sport » Cum a murit fiul cel mare al lui Mitică Dragomir: „Dacă există Dumnezeu, de ce nu m-a luat pe mine, care eram un păcătos, și l-a luat pe fiul meu?”

Cum a murit fiul cel mare al lui Mitică Dragomir: „Dacă există Dumnezeu, de ce nu m-a luat pe mine, care eram un păcătos, și l-a luat pe fiul meu?”

Traian Avarvarei
15 oct. 2025, 19:50
Cum a murit fiul cel mare al lui Mitică Dragomir: „Dacă există Dumnezeu, de ce nu m-a luat pe mine, care eram un păcătos, și l-a luat pe fiul meu?”
Mitică Dragomir a povestit cum a murit Manuel, fiul său cel mare. Sursa foto: Captură video - FANATIK RO / YouTube
Cuprins
  1. Cum a murit Manuel, fiul cel mare al lui Mitică Dragomir
  2. Ce l-a ajutat pe Mitică Dragomir să-și continue viața

Fiul cel mare al lui Mitică Dragomir a murit la doar 18 ani. Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal a povestit cum s-a întâmplat și ce l-a ajutat să-și revină cât de cât după tragedie.

Cum a murit Manuel, fiul cel mare al lui Mitică Dragomir

„Fiul meu cel mare juca titular în echipa națională de juniori. La 16 ani și jumătate a promovat în prima Ligă, când era fotbalul fotbal. La 18 ani și 3 luni a murit. Eu nu pot să scap din mintea mea de această dramă. De ideea că din cauza fotbalului a murit. Eu așa cred. I-a venit să vomite noaptea în somn, i-a luat-o pe trahee, și a murit instant lângă cel mic în pat”, a povestit Mitică Dragomir, într-un podcast.

Fostul oficial LPF a mărturisit că nu s-a împăcat niciodată cu ideea că a rămas fără Manuel: „E imposibil să treci prin așa ceva. După asta, nu mai poți să fii vreodată fericit în viață. Dacă există Dumnezeu, de ce nu m-a luat pe mine, care eram un păcătos, și de ce l-a luat pe fiul meu? (…) Sunt neîmplinit până mor din cauza morții fiului meu”.

Ce l-a ajutat pe Mitică Dragomir să-și continue viața

Mitică Dragomir a mai susținut că familia l-a ajutat să meargă mai departe: „Copiii mei au fost cuminți, soția mea a fost o sfântă. Eu am fost mai puțin sfânt”.

De asemenea, acesta a povestit un lucru uluitor care i s-a întâmplat după tragedie.

„Cred că există o forță care, după ce ai o nenorocire, îți dă o compensație. După ce a murit băiatul meu, Dumnezeu mi-a dat doi nepoți care seamănă cu el. Este peste puterile mele de a înțelege. Dacă nu plecam din Brașov, o luam razna și eu, și soția mea, mergând zilnic la cimitir”, a mai afirmat Mitică Dragomir, potrivit Click!.

Tags:
Citește și...
Mircea Lucescu, discurs emoționant în vestiar, după victoria României împotriva Austriei: „Ați jucat cu o inteligență extraordinară”
Sport
Mircea Lucescu, discurs emoționant în vestiar, după victoria României împotriva Austriei: „Ați jucat cu o inteligență extraordinară”
România a învins dramatic Austria pe Arena Națională. Unicul gol a fost înscris în minutul 90+4
Sport
România a învins dramatic Austria pe Arena Națională. Unicul gol a fost înscris în minutul 90+4
Preliminariile Cupei Mondiale la fotbal. România – Austria. Echipele de start anunțate
Sport
Preliminariile Cupei Mondiale la fotbal. România – Austria. Echipele de start anunțate
Fotbalul românesc este în doliu. Naționala de la Guadalajara l-a pierdut pe Flavius Domide
Sport
Fotbalul românesc este în doliu. Naționala de la Guadalajara l-a pierdut pe Flavius Domide
Fotbal, România – Austria în preliminariile CM. Recomandările Jandarmeriei pentru suporteri
Sport
Fotbal, România – Austria în preliminariile CM. Recomandările Jandarmeriei pentru suporteri
Mircea Lucescu, după România-Moldova: „Scorul de 2-1 e puțin mincinos, scorul putea să fie 2-0…”
Sport
Mircea Lucescu, după România-Moldova: „Scorul de 2-1 e puțin mincinos, scorul putea să fie 2-0…”
Ce salariu avea Nadia Comăneci înainte de a părăsi România. Dezvăluiri despre viața marii campioane
Sport
Ce salariu avea Nadia Comăneci înainte de a părăsi România. Dezvăluiri despre viața marii campioane
Scandal la Adunarea Generală a FRF. Răzvan Burleanu și-a pierdut controlul în fața reprezentanților cluburilor
Sport
Scandal la Adunarea Generală a FRF. Răzvan Burleanu și-a pierdut controlul în fața reprezentanților cluburilor
Competițiile de fotbal cu cea mai mare medie de spectatori
Sport
Competițiile de fotbal cu cea mai mare medie de spectatori
Cristiano Ronaldo a atins o performanță istorică! Primul fotbalist miliardar din lume
Sport
Cristiano Ronaldo a atins o performanță istorică! Primul fotbalist miliardar din lume
Ultima oră
20:13 - O nouă țeapă care a lăsat sute de români fără bani. Ce au descoperit polițiștii
20:05 - Diana Buzoianu, revoltată după adoptarea legii care permite distrugerea ariilor protejate: „Este o rușine!”
19:42 - Scandalul mobilizării rezerviștilor: De ce au fost chemați de pe o zi pe alta? Explicația MapN: „Nu este dat prea din scurt”
19:25 - Alina Sorescu și Alexandru Ciucu sunt tot „la cuțite”. Ce dezvăluiri halucinante a mai făcut artista: „Simt că este în umbră și mă urmărește”
19:09 - CTP critică refuzul medicilor de a efectua avorturi la cerere. Argumentele gazetarului
18:58 - Reacția ministrului Justiției, după ce doi deținuți au spart serverele pușcăriei pentru a-și reduce pedepsele / Ce spune Radu Marinescu despre greva prelungită a magistraților: “Nu este sub nicio formă acceptabil” (VIDEO)
18:41 - Cristian Popescu Piedone a fost trimis în judecată. Fostul șef al ANPC, acuzat că ar fi avertizat proprietarul unui hotel înainte de control
18:25 - Jurnalista care a avut o relație cu Robert Kennedy Jr. publică scandalul sexual
18:07 - Dan Bittman nu a făcut armata pentru că „mama, fiind medic, a tras ea niște sfori”. În caz de război, „plătesc oricât și fug din țară”, a mai spus artistul
18:06 - Un prototip Lamborghini condamnat la distrugere a fost salvat în România. Cum a fost posibil