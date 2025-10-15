Fiul cel mare al lui Mitică Dragomir a murit la doar 18 ani. Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal a povestit cum s-a întâmplat și ce l-a ajutat să-și revină cât de cât după tragedie.

Cum a murit Manuel, fiul cel mare al lui Mitică Dragomir

„Fiul meu cel mare juca titular în echipa națională de juniori. La 16 ani și jumătate a promovat în prima Ligă, când era fotbalul fotbal. La 18 ani și 3 luni a murit. Eu nu pot să scap din mintea mea de această dramă. De ideea că din cauza fotbalului a murit. Eu așa cred. I-a venit să vomite noaptea în somn, i-a luat-o pe trahee, și a murit instant lângă cel mic în pat”, a povestit Mitică Dragomir, într-un podcast.

Fostul oficial LPF a mărturisit că nu s-a împăcat niciodată cu ideea că a rămas fără Manuel: „E imposibil să treci prin așa ceva. După asta, nu mai poți să fii vreodată fericit în viață. Dacă există Dumnezeu, de ce nu m-a luat pe mine, care eram un păcătos, și de ce l-a luat pe fiul meu? (…) Sunt neîmplinit până mor din cauza morții fiului meu”.

Ce l-a ajutat pe Mitică Dragomir să-și continue viața

Mitică Dragomir a mai susținut că familia l-a ajutat să meargă mai departe: „Copiii mei au fost cuminți, a fost o sfântă. Eu am fost mai puțin sfânt”.

De asemenea, acesta a povestit un lucru uluitor care i s-a întâmplat după tragedie.

„Cred că există o forță care, după ce ai o nenorocire, îți dă o compensație. După ce a murit băiatul meu, Dumnezeu mi-a dat doi nepoți care seamănă cu el. Este peste puterile mele de a înțelege. Dacă nu plecam din Brașov, o luam razna și eu, și soția mea, mergând zilnic la cimitir”, a mai afirmat Mitică Dragomir, potrivit .