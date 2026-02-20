B1 Inregistrari!
Acasa » Sport » Moment crucial în Six Nations! Derby-ul de la Londra cerne pretendentele la titlu!

B1.ro
20 feb. 2026, 15:07
Sursa foto: freepik
Cuprins
  1. Dominația Franceză și Cursa pentru Marele Șlem
  2. Anglia vs Irlanda: „Finala” pentru Supraviețuire la Londra
  3. Țara Galilor vs Scoția: Orgoliu vs Ambiție la Cardiff
  4. Franța vs Italia: Spectacol la Lille pentru Liderul Mondial
  5. Profită de momentul decisiv din Six Nations si distreaza-te la Unibet, plasând un pariu!

Salutare, pasionați de rugby și de adrenalină! Suntem în fața celui mai fierbinte weekend din calendarul sportiv european.

Turneul celor Șase Națiuni, acea competiție legendară unde forța brută întâlnește strategia de șah, a ajuns la momentul adevărului. Dacă pentru restul Europei există Cupa Europeană a Națiunilor, unde luptă și „stejarii” noștri în prima divizie a întrecerii, Six Nations rămâne „Olimpul” absolut al sportului cu balonul oval.

Dominația Franceză și Cursa pentru Marele Șlem

Ediția 2026 a început sub semnul inovației, cu o premieră istorică: primul meci disputat într-o zi de joi, între Franța și Irlanda, pentru a lăsa cale liberă Jocurilor Olimpice de Iarnă. În acest moment, după primele două runde, Franța se profilează ca marea favorită la câștigarea turneului. „Cocoșii galici” au intrat în competiție din postura de campioni en-titre și au confirmat acest statut printr-un joc ofensiv devastator, zdrobind Irlanda (36-14) și Țara Galilor (54-12).

În spatele lor, bătălia pentru podium este acerbă. Anglia și Irlanda au înregistrat câte o victorie și o înfrângere, ceea ce face ca runda a 3-a să fie un veritabil filtru: cine pierde acum, este practic „out” din lupta pentru trofeu, lăsând Franța într-o cursă solitară sau în doi.

Anglia vs Irlanda: „Finala” pentru Supraviețuire la Londra

Meciul rundei se joacă pe Allianz Stadium. Este duelul care va decide cine mai are șanse teoretice să prindă Franța din urmă. Anglia vine după un eșec dureros în fața Scoției (20-31) și are nevoie disperată de puncte. Irlanda, deși a trecut de Italia, nu a convins pe deplin în acest debut de sezon. Englezii vor încerca să domine fizic prin pachetul de înaintare, în timp ce irlandezii vor miza pe viteza de execuție a liniilor dinapoi. Va fi un meci de uzură, decis de precizia transformerilor. Un pariu pe o diferență mică de scor este cea mai inteligentă mișcare la Unibet Romania.

Țara Galilor vs Scoția: Orgoliu vs Ambiție la Cardiff

Galezii traversează o perioadă neagră, având înfrângeri pe linie și fiind aproape de a-și adjudeca „Lingura de lemn”. Scoția, în schimb, este echipa „arțăgoasă” a turneului, capabilă de surprize uriașe, așa cum a demonstrat-o deja împotriva Angliei. Scoția are un moral excelent și un stil de joc imprevizibil. De partea cealaltă, Țara Galilor pare fragilă defensiv, încasând 48 de puncte de la englezi și 54 de la francezi în primele etape. Așadar, Scoția pornește cu prima șansă, iar cota de pariuri rugby pentru o victorie a scoțienilor în deplasare este „de luat acasă”, având în vedere forma dezastruoasă a gazdelor.

Franța vs Italia: Spectacol la Lille pentru Liderul Mondial

Franța primește vizita Italiei la Lille, într-un meci care pare, la prima vedere, o simplă formalitate. Franța stă excelent la capitolul eficacitate, fiind lideră grație capacității de a marca eseuri pe bandă rulantă. Vă reamintesc un detaliu vital pentru biletele voastre: în acest turneu se acordă 1 punct bonus ofensiv dacă o echipă reușește să marcheze cel puțin 4 eseuri într-un meci, indiferent de rezultatul final.

„Cocoșii galici” vor vâna cu siguranță acest punct suplimentar pentru a-și securiza prima poziție , profitând de faptul că au un punctaveraj zdrobitor. Italia va încerca să producă o „minune” similară celei din martie 2013, dar forța brută a francezilor este greu de oprit.

Probabil, Franța va rula probabil și câțiva jucători din linia a doua, dar forța lor de grup este imensă. Italia, în schimb, va încerca să închidă jocul și să limiteze proporțiile scorului.

Aproape sigur, Franța va câștiga cu punct bonus ofensiv, iar pentru tine, linia de handicap (spread) la eseuri va fi punctul central de interes.

Profită de momentul decisiv din Six Nations si distreaza-te la Unibet, plasând un pariu!

Turneul se îndreaptă rapid spre marea finală de pe 15 martie, dar runda a 3-a este cea care cerne valorile. Franța pare de neoprit, dar rugby-ul ne-a învățat că surprize apar când te aștepți mai puțin.

Ești gata să pui miza pe câștigători? Intră acum pe www.unibet.ro, profită de analizele noastre și plasează pariul tău. Fie că mergi pe mâna favoriților sau cauți cota bombă a scoțienilor, adrenalina este garantată!

