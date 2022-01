Momente uluitoare la Cupa Africii: Un arbitru a fluierat finalul partidei de două ori, înainte de expirarea timpului regulamentar. Haosul a continuat și după (VIDEO)

Cupa Africii pe Națiuni a fost scena unor momente incredibile miercuri, la partida dintre Tunisia și Mali, încheiată cu scorul de 0-1. În ciuda numeroaselor întreruperi, arbitrul Janny Sikazwe din Zambia nu a așteptat nici măcar să se încheie minutul 90 pentru a fluiera finalul confruntării, cu mențiunea că mai făcuse același gest în minutul 85.

Arbitrul zambian al confruntării dintre Tunisia și Mali a stârnit o adevărată controversă. Oficialul a fluierat finalul partidei în minutul 85. După ce și-a dat seama de gafă, duelul a fost reluat, însă centralul a comis-o din nou, fluierând finalul când mai erau circa 17 secunde din timpul regulamentar, potrivit Goal.com.

E de menționat că în timpul meciului a fost nevoie de mai multe intervenții ale arbitrajului video, au fost acordate două penalty-uri și chiar și un cartonaș roșu, deci era de așteptat să fie acordate câteva minute de prelungire.

Have you EVER seen anything like it! 🤯

▪ Referee ends match early…

▪ Press conferences interrupted as AFCON officials say match must resume!

▪ Referee changed for final three minutes!

▪ Tunisia fail to return to the pitch!

Unbelievable, Jeff. 😳pic.twitter.com/MfSfT0YJH1

— Sky Sports News (@SkySportsNews) January 12, 2022