Marian Tudor, fost șef la Arestul Central al Poliţiei Capitalei, a povestit că fostul internațional Ilie Dumitrescu a fost aproape de a fi linșat de o grupare interlopă. S-a întâmplat acum mai mulți ani, în centrul istoric al Capitalei. Însă Dumitrescu a avut și un noroc neașteptat și, astfel, a scăpat teafăr.

Cum a fost Ilie Dumitrescu atacat de interlopi

„A existat o situație urâtă, atunci când Ilie Dumitrescu a fost atacat de o grupare care a venit cu cuțit și pistol să îl omoare, iar întâmplarea a făcut că eu și un coleg eram la birou.

A fost un caz mediatizat, s-a întâmplat prin 2008 sau 2009. Totul s-a petrecut în centrul istoric. Noi am spus că suntem doi agenți de poliție, nu am vrut să spunem că suntem ofițeri, nu voiam să se audă și să se ajungă la altele… dar am fost martori în dosar.

În momentul în care au venit să ne atace, am luat telefonul, am pornit înregistrarea, iar toate amenințările au fost înregistrate și telefonul a devenit probă.

Deși ei ne amenințau, eu încercam prin cuvinte să-i conving să stea liniștiți, dar în același timp să-mi aduc argumente, pentru ca ei să poată fi arestați ulterior”, a povestit Marian Tudor, la podcastul „Pur și simplu altfel”, potrivit