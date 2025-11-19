Naționala de fotbal se menține pe locul 47 în clasamentul FIFA, după ultimele jocuri din preliminariile Campionatului Mondial din 2026. România a acumulat 1480.13 puncte.

FIFA a dat publicităţii ultimul clasament al echipelor naționale, după ultimele meciuri din grupele de calificare la Cupa Mondială. Naționala de fotbal a României a acumulat 1480.13 puncte și se menține pe poziţia 47 în clasamentul forului internațional.

În noiembrie, România a fost învinsă cu 3-1 de Bosnia-Herţegovina. În cel de-al doilea meci disputat, ultimul din acest an, tricolorii s-au impus cu 7-1 în faţa reprezentativei din San Marino.

FIFA este condus de naționala de fotbal a Spaniei, urmată de Argentina, pe locul al doilea și . Practic nu s-a înregistrat nici o schimbare în topul primelor clasate.

În clasamentul FIFA, Bosnia-Herțegovina a urcat patru poziţii şi este pe 71 cu 1.362.37 puncte. San Marino, cea de-a doua adversară din această lună este pe 210, cu 726.03 puncte.

România își află adversara la baraj

Rezultatele din au făcut ca România să fie nevoită să joace în semifinala barajului pentru Mondialul din 2026. Naţionala de fotbal va afla joi pe cine va înfrunta în barajul pentru CM.

România va fi în urna a patra la tragerea la sorţi, obţinând locul la baraj prin intermediul clasării din . Tricolorii ar putea juca la baraj cu una dintre următoarele echipe: Italia, Turcia, Danemarca sau Ucraina. Dacă va învinge, România va juca finala împotriva câştigătoarei dintr-un duel între o echipă din urna 2 şi alta din urna 3, stabilit prin tragere la sorţi. De asemenea, gazda finalei va fi stabilită tot prin tragere la sorţi.

Locurile pe care se află în clasamentul FIFA toate participantele la baraj:

Urna 1: Italia – 12, Danemarca – 21, Turcia – 25, Ucraina – 28

Urna 2: Polonia – 31, Ţara Galilor – 32, Cehia – 44, Slovacia – 45

Urna 3: Irlanda – 59, Albania – 63, Bosnia-Herţegovina – 71, Kosovo – 80

Urna 4: Suedia – 43, ROMÂNIA – 47, Macedonia de Nord – 65, Irlanda de Nord – 69