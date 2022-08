Novak Djokovic, interdicție de a participa la US Open / Care a fost reacția sportivului la aflarea veștii

Novak Djokovic (35 de ani, locul 6 ATP) a anunțat că nu va participa la , turneul de Mare Șlem care se va desfășura în perioada 29 august – 11 septembrie, la New York, scrie .

Sârbul este nevaccinat împotriva Covid-19 și nu a primit acceptul de a participa la competiție, ținând cont că intrarea în SUA, a persoanelor nevaccinate, este interzisă.

Nole spera că poate primi o viză specială, însă autoritățile au fost de neînduplecat, iar fostul lider mondial a anunțat oficial că nu va putea fi prezent la startul turneului.

„Din păcate, nu voi putea călători de această dată la New York. Mulțumesc pentru toate mesajele de încurajare și mult succes participanților. Mă voi menține într-o formă bună și un spirit pozitiv și voi aștepta o oportunitate de a concura din nou. Ne vedem în curând, lumea tenisului”, a fost mesajul sârbului pe rețelele de socializare.

Sadly, I will not be able to travel to NY this time for US Open. Thank you for your messages of love and support. ❤️ Good luck to my fellow players! I’ll keep in good shape and positive spirit and wait for an opportunity to compete again. 💪🏼 See you soon tennis world! 👋🏼

— Novak Djokovic (@DjokerNole)