Novak Djokovici, dezvăluiri despre boala misterioasă care îl macină: “Nu mi s-a mai întâmplat aşa ceva, poate doar la începutul carierei”

Novak Djokovici își continuă declinul deşi se apropie jumătatea sezonului. De vină ar fi problemele de sănătate pe care le-ar avea sportivul sârb, scrie adevarul.ro.

Novak Djokovici, dezvăluiri despre boala misterioasă

Liderul ATP a vorbit despre o boală misterioasă care îl chinuieşte de câteva săptămâni. Potrivit lui Novak Djokovici nu e vorba despre COVID, “e altceva, dar n-aş vrea să intru în detalii”.

Sportivul a precizat că se confruntă de câteva săptămâni cu această afecțiune:

“Nu cred că e necesar. E doar ceva care îmi afectează corpul şi metabolismul de câteva săptămâni. E puţin îngrijorător că am acest sentiment pe teren…

Nu mi s-a mai întâmplat aşa ceva, poate doar la începutul carierei. De aceea, cred că are legătură cu boala. Se pare că timpul de recuperare e mai lung decât mă aşteptam. Nu m-am simţit rău până în setul al doilea. Apoi, după un time-out medical, am crezut că sunt pregătit pentru decisiv, dar am avut combustibil doar pentru două-trei schimburi”.