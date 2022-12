O bacnotă ar putea purta chipul lui Messi. Oficialii sunt de părere că suma trebuie să înceapă cu „10”, numărul cu care fotbalistul a făcut istorie la echipa națională a Argentinei

Argentia nu se oprește din a celebra câștigarea Cupei Mondiale de anul acesta.

Banca Centrală a Argentinei a luat în considerare tipărirea unei bacnote cu chipul lui Lionel Messi.

Chiar înainte de a se juca finala Cupei Mondiale, autoritățile din cadrul Băncii Centrale a Republicii Argentina (BCRA) au analizat mai multe modalități de a celebra câștigarea unui eventual titlu mondial, una dintre opțiunile favorite fiind imprimarea chipului lui Lionel Messi pe bacnota de o mie de pesos.

Oficialii sunt de părere că suma imprimată pe bancnotă trebuie să înceapă cu „10”, numărul cu care Messi a Argentinei, iar pe spatele acesteia să fie imprimat textul „La Scaloneta” (porecla naționalei condusă de Lionel Scaloni), ca un semn de recunoștință, scrie .

