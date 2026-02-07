B1 Inregistrari!
Traian Avarvarei
07 feb. 2026, 16:15
Sursa foto: Dan Lungu / Facebook

Ilinca Lungu, fiica scriitorului ieșean Dan Lungu, este cea care a realizat gecile purtate de sportivi la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă de la Milano-Cortina 2026.

Evident, tatăl ei s-a arătat extrem de mândru. „Pentru mine deschiderea Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano / Cortina este absolut specială. Toți acești oameni poartă geci făcute de Ilioara noastră…😍 ”, a scris Dan Lungu, pe Facebook.

Ilinca Lungu: Încă de la vârsta de 14 ani eu am început să zic că vreau să fiu designer vestimentar

Ilinca Lungu a acordat în trecut un interviu pentru B1TV.RO, în care a vorbit despre pasiunea ei. Tânăra a ajuns să lucreze ca designer 3D pentru prestigiosul brand Adidas, la scurt timp după ce a absolvit facultatea London College of Fashion în anul 2020.

„Mi-a plăcut tot timpul să fac haine pentru păpuși, din resturi de materiale. Știu că asta este un clișeu, dar asta este prima mea amintire legată de haine. Dar una dintre cele mai frumoase amintiri ale mele din copilărie este atunci când am dat năvală în dulapul bunicii cu verișoara mea. Am scos atunci o grămadă de haine pe care le-am pus pe noi cum ne-a venit în cap și am făcut parada modei prin casă în fața părinților.

Nu mi-am dat seama atunci din cauză că era doar ca un joc pentru mine, dar probabil că acela a fost unul dintre momentele cheie în care mi-am dat seama ce frumos este să te joci cu hainele și cred că am reușit să păstrez această curiozitate până prin liceu când a trebuit să decid ceea ce trebuie să fac la facultate”, a povestit Ilinca Lungu.

Interviul complet poate fi citit AICI.

