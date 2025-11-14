B1 Inregistrari!
Acasa » Sport » O statuie pentru Messi pe Camp Nou. Președintele Barcelonei îl vrea pe argentinian înapoi

O statuie pentru Messi pe Camp Nou. Președintele Barcelonei îl vrea pe argentinian înapoi

Adrian Teampău
14 nov. 2025, 12:20
O statuie pentru Messi pe Camp Nou. Președintele Barcelonei îl vrea pe argentinian înapoi
Foto: Hepta - Abaca Press / AA/ABACA
Cuprins
  1. Lionel Messi va avea statuie pe Camp Nou
  2. Ce spune președintele Barcelonei despre centrul de copii
  3. Lionel Messi, vizită incognito pe Camp Nou

Lionel Messi, starul argentinian, va avea o statuie pe Camp Nou, stadionul FC Barcelona, echipă cu care a câștigat numeroase trofee. Președintele grupării catalane consideră că atacantul merită un astfel de omagiu.

Lionel Messi va avea statuie pe Camp Nou

Preşedintele clubului de fotbal FC Barcelona, Joan Laporta, a declarat că atacantul argentinian ar trebui să aibă o statuie pe noul stadion Camp Nou. El a precizat că administrația grupării lucrează la acest proiect. Totodată, Laporta a precizat că pentru ca acest lucru să devină realitate, este nevoie ca și familia lui Lionel Messi să fie de acord, informează AFP.

„Ne-ar plăcea foarte mult. Cred că toți fanii Barcelonei ar fi încântați să aibă o statuie a lui Leo Messi acolo unde stau marile figuri din istoria Barcelonei”, a explicat Laporta la eveniment.

În acest context, Joan Laporta s-a arătat convins că jucătorul de fotbal argentinian se va întoarce la Barcelona după ce-și va încheia cariera la Inter Miami. El a subliniat că ușile grupării catalane vor fi deschise pentru el.

„Sunt sigur că Messi se va întoarce la Barcelona când îşi va încheia cariera profesionistă la Inter Miami. Nu ştiu ce va face, dar ştiu că uşile Barcelonei sunt mereu deschise pentru el. Messi merită cel mai frumos omagiu din lume. Ar trebui să aibă o statuie pe Camp Nou, este corect”, a declarat oficialul.

Ce spune președintele Barcelonei despre centrul de copii

Joan Laporta a făcut aceste declarații cu prilejul lansării cărții „Am locuit în La Masia”, scrisă de jurnalistul Xavi Torres (TV3). Volumul documentează istoria academiei de juniori al Barcelonei. De asemenea prezintă povestea celor 1.007 sportivi care au trecut prin academie, de la înființare și până la finalul sezonului trecut.

La prezentarea cărții, Joan Laporta a declarat că La Masia este o locuință în care trăiește un grup de oameni care formează o familie. El a spus că academia a supraviețuit datorită visului adolescenților din oraș de a juca pentru Barça.

„La Masia este nepreţuită. Nu avem La Masia pentru a genera randament financiar. Antrenăm oameni şi sportivi pe care vrem să îi vedem că ajung în prima echipă, iar dacă nu reuşesc, vrem să fie oameni care se pot apăra singuri în viaţă şi în lumea fotbalului”, a declarat preşedintele clubului catalan.

Preşedintele Barcelonei a precizat că aici s-au format mari jucători de fotbal. El și-a exprimat speranța că, în viitor va putea vedea o imagine precum cea de la gala „Balonul de Aur” din 2010. Atunci, Leo Messi, Andres Iniesta şi Xavi Hernandez au dominat podiumul.

Lionel Messi, vizită incognito pe Camp Nou

În urmă cu doar câteva zile, celebrul fotbalist a profitat de faptul că naționala Argentinei a ajuns în Spania înaintea meciului amical cu Angola. El a făcut o vizită pe stadionul Camp Nou, pe care evolulează Barcelona. Lionel Messi s-a fotografiat și a transmis și un mesaj urmăritorilor săi.

Pe stadionul Camp Nou, fotbalistul se simte ca acasă și recunoaște că a avut o mulțime de momente fericite.

„Aseară am revenit într-un loc de care îmi e dor din toată inima. Un loc unde am fost extrem de fericit, unde m-ați făcut să mă simt de o mie de ori ca omul cel mai fericit din lume. Sper că într-o zi voi putea reveni, și nu doar pentru a spune ‘adio’ ca jucător, ceva ce nu am putut să fac niciodată…”, scria Lionel Messi.

