Acasa » Sport » OFICIAL | Ianis Hagi a fost prezentat în Turcia

Elena Boruz
04 sept. 2025, 16:48
Sursă foto: Facebook/Alanyaspor

Ianis Hagi (26 de ani) și-a găsit echipă după o așteptare îndelungată. Mijlocașul s-a despărțit de Rangers, iar ulterior a purtat negocieri cu mai multe echipe. 

Ianis Hagi nu a trecut prin cea mai bună perioadă, dat fiind faptul că nu și-a găsit echipă și a fost nevoit să se pregătească alături de Farul Constanța. Acum, internaționalul român și-a găsit angajament și e gata să calce pe urmele tatălui său care a făcut performanță în Turcia.

Cuprins:

  • Ianis Hagi a semnat cu o echipă din Turcia
  • Ianis Hagi a fost aproape de Dinamo Kiev

Ianis Hagi a semnat cu o echipă din Turcia

După ce perioada de transferuri în toate campionatele tari s-a încheiat, Ianis Hagi a fost nevoit să meargă acolo unde a fost dorit încă de la început. Fotbalistul spera să prindă un transfer în unul dintre cele mai bune campionate din  lume, dar a fost nevoit să meargă în, deoarece în altă parte nu și-a găsit loc.

Acesta a fost prezentat deja de Alanyaspor și a oferit un prim interviu în care s-a arătat încântat de transferul pe care l-a obținut.

Turcia e a doua mea casă şi sunt foarte fericit să fiu aici. De-abia aştept să joc. Să ne vedem curând.E timpul să scriu o nouă poveste. O nouă aventură la Alanya”, a transmis Ianis Hagi pentru siteul clubului.

Ianis Hagi a fost aproape de Dinamo Kiev

În această vară, Ianis Hagi a a purtat discuții și cu Rapid, dar și cu Dinamo Kiev, fostele echipe ale lui Mircea Lucescu. Antrenorul i-a oferit o mână de ajutor „prințului”, însă acesta a ajuns în Turcia.

„Am vorbit cu Ianis aseară. Este bine că și-a găsit echipă. Au fost discuții. Am vorbit pentru el și cu Rapid, și cu Dinamo Kiev. Acum se gândește la ceea ce are de făcut. Este important că are echipă, regretă și el că nu a găsit mai devreme. Campionatul Turciei cred că este cel mai important după cele cinci mari. Multe echipe sunt bune. Eu consider că a făcut o treabă bună că a ales un campionat care îl stimulează”, a spus Mircea Lucescu, la conferința de presă premergătoare meciului cu Canada, conform iamsport.

