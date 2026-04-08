Fotbalul turc i-a adus un omagiu emoționant lui Mircea Lucescu, la scurt timp după dispariția sa, într-un moment care a unit jucători, suporteri și oficiali. Cluburi importante și Federația Turcă de Fotbal au transmis mesaje de respect pentru unul dintre cei mai influenți antrenori din istoria sportului.

Cum a fost comemorat Mircea Lucescu pe teren

Galatasaray a organizat un moment special înaintea partidei cu Goztepe, dedicat fostului antrenor care a marcat profund istoria clubului. Jucătorii au purtat tricouri negre cu chipul tehnicianului român, iar atmosfera a fost una încărcată de emoție și recunoștință.

Înainte de startul meciului, echipa a afișat un banner de mari dimensiuni cu mesajul „Nu te vom uita!”, scris atât în română, cât și în turcă. Reprezentanții clubului au transmis și un mesaj oficial: „Echipa noastră a ieșit la încălzire cu tricouri pregătite pentru fostul nostru antrenor decedat ”, scrie Libertatea

Partida s-a încheiat cu victoria Galatasaray, scor 3-1, rezultat care consolidează poziția de lider în campionatul Turciei. După 28 de etape, formația antrenată de Okan Buruk conduce clasamentul, având un avantaj de patru puncte față de Fenerbahce.

Ce reacții au venit din partea autorităților fotbalului turc

Federația Turcă de Fotbal a anunțat organizarea unor momente de reculegere în toate competițiile interne, în perioada 8-13 aprilie, în memoria lui „Il Luce”. Decizia reflectă impactul major pe care antrenorul român l-a avut asupra fotbalului din această țară.

Instituția a transmis un mesaj amplu, în care a evidențiat performanțele și contribuțiile lui Mircea Lucescu: „Antrenorul român, care se afla pe locul 3 în clasamentul celor mai titraţi antrenori din lume datorită succeselor obţinute în cariera sa de antrenor începută la vârsta de 34 de ani, a câştigat, în perioada în care a activat în ţara noastră, Supercupa UEFA în 2000 şi titlul de campion al Superligii în sezonul 2001/02 cu Galatasaray, iar în sezonul următor a dus echipa Beşiktaş la titlul de campioană a Superligii, în anul în care clubul a împlinit 100 de ani”.

De asemenea, oficialii turci au subliniat rolul său în dezvoltarea local: „Contribuţiile domnului Mircea Lucescu la fotbalul turc, atât la nivel de echipă naţională, cât şi la nivel de club, nu vor fi uitate niciodată şi vor fi mereu amintite cu laude”.

Ce moștenire lasă Mircea Lucescu în fotbalul internațional

Mircea Lucescu a construit o carieră impresionantă, acumulând 35 de trofee și devenind unul dintre cei mai respectați antrenori din Europa. Performanțele sale includ titluri în România, Turcia și Ucraina, dar și trofee importante la nivel continental.

În Turcia, perioada petrecută la Galatasaray a adus Supercupa Europei și un titlu de campion, consolidând reputația sa la nivel internațional. Ulterior, succesul obținut cu Beșiktaș, chiar în anul centenarului clubului, a confirmat capacitatea sa de a construi echipe competitive într-un timp scurt.

După o perioadă de succese în Ucraina, Mircea Lucescu a revenit în Turcia ca selecționer, contribuind la procesul de reconstrucție al echipei naționale între 2017 și 2019. Această etapă a completat o carieră marcată de adaptabilitate și performanță constantă la cel mai înalt nivel.