Acasa » Sport » Galatasaray îl omagiază pe Mircea Lucescu într-un moment emoționant pe teren. Ce impact a avut antrenorul român în Turcia (FOTO, VIDEO)

Iulia Petcu
08 apr. 2026, 22:52
sursa foto: X/@onedio
Cuprins
  1. Cum a fost comemorat Mircea Lucescu pe teren
  2. Ce reacții au venit din partea autorităților fotbalului turc
  3. Ce moștenire lasă Mircea Lucescu în fotbalul internațional

Fotbalul turc i-a adus un omagiu emoționant lui Mircea Lucescu, la scurt timp după dispariția sa, într-un moment care a unit jucători, suporteri și oficiali. Cluburi importante și Federația Turcă de Fotbal au transmis mesaje de respect pentru unul dintre cei mai influenți antrenori din istoria sportului.

Cum a fost comemorat Mircea Lucescu pe teren

Galatasaray a organizat un moment special înaintea partidei cu Goztepe, dedicat fostului antrenor care a marcat profund istoria clubului. Jucătorii au purtat tricouri negre cu chipul tehnicianului român, iar atmosfera a fost una încărcată de emoție și recunoștință.

Înainte de startul meciului, echipa a afișat un banner de mari dimensiuni cu mesajul „Nu te vom uita!”, scris atât în română, cât și în turcă. Reprezentanții clubului au transmis și un mesaj oficial: „Echipa noastră a ieșit la încălzire cu tricouri pregătite pentru fostul nostru antrenor decedat Mircea Lucescu, scrie Libertatea

Partida s-a încheiat cu victoria Galatasaray, scor 3-1, rezultat care consolidează poziția de lider în campionatul Turciei. După 28 de etape, formația antrenată de Okan Buruk conduce clasamentul, având un avantaj de patru puncte față de Fenerbahce.

Ce reacții au venit din partea autorităților fotbalului turc

Federația Turcă de Fotbal a anunțat organizarea unor momente de reculegere în toate competițiile interne, în perioada 8-13 aprilie, în memoria lui „Il Luce”. Decizia reflectă impactul major pe care antrenorul român l-a avut asupra fotbalului din această țară.

Instituția a transmis un mesaj amplu, în care a evidențiat performanțele și contribuțiile lui Mircea Lucescu: „Antrenorul român, care se afla pe locul 3 în clasamentul celor mai titraţi antrenori din lume datorită succeselor obţinute în cariera sa de antrenor începută la vârsta de 34 de ani, a câştigat, în perioada în care a activat în ţara noastră, Supercupa UEFA în 2000 şi titlul de campion al Superligii în sezonul 2001/02 cu Galatasaray, iar în sezonul următor a dus echipa Beşiktaş la titlul de campioană a Superligii, în anul în care clubul a împlinit 100 de ani”.

De asemenea, oficialii turci au subliniat rolul său în dezvoltarea fotbalului local: „Contribuţiile domnului Mircea Lucescu la fotbalul turc, atât la nivel de echipă naţională, cât şi la nivel de club, nu vor fi uitate niciodată şi vor fi mereu amintite cu laude”.

Ce moștenire lasă Mircea Lucescu în fotbalul internațional

Mircea Lucescu a construit o carieră impresionantă, acumulând 35 de trofee și devenind unul dintre cei mai respectați antrenori din Europa. Performanțele sale includ titluri în România, Turcia și Ucraina, dar și trofee importante la nivel continental.

În Turcia, perioada petrecută la Galatasaray a adus Supercupa Europei și un titlu de campion, consolidând reputația sa la nivel internațional. Ulterior, succesul obținut cu Beșiktaș, chiar în anul centenarului clubului, a confirmat capacitatea sa de a construi echipe competitive într-un timp scurt.

După o perioadă de succese în Ucraina, Mircea Lucescu a revenit în Turcia ca selecționer, contribuind la procesul de reconstrucție al echipei naționale între 2017 și 2019. Această etapă a completat o carieră marcată de adaptabilitate și performanță constantă la cel mai înalt nivel.

Citește și...
Pe cine n-a lăsat Răzvan Lucescu să participe la funeraliile tatălui său
Sport
Pe cine n-a lăsat Răzvan Lucescu să participe la funeraliile tatălui său
Nume mari la catafalcul lui Mircea Lucescu. Gică Hagi nu și-a putut stăpâni lacrimile / Lucescu va fi înmormântat cu onoruri militare (VIDEO)
Sport
Nume mari la catafalcul lui Mircea Lucescu. Gică Hagi nu și-a putut stăpâni lacrimile / Lucescu va fi înmormântat cu onoruri militare (VIDEO)
Fatih Terim, scrisoare emoționantă de rămas-bun pentru Mircea Lucescu. Ce a scris despre relația și respectul dintre ei
Sport
Fatih Terim, scrisoare emoționantă de rămas-bun pentru Mircea Lucescu. Ce a scris despre relația și respectul dintre ei
Interviul lui Mircea Lucescu pentru The Guardian. Era cu două săptămâni înainte de meciul cu Turcia. Ce spunea regretatul antrenor în ceea ce avea să fie ultimul său interviu
Sport
Interviul lui Mircea Lucescu pentru The Guardian. Era cu două săptămâni înainte de meciul cu Turcia. Ce spunea regretatul antrenor în ceea ce avea să fie ultimul său interviu
Tudor Chirilă, tribut după moartea lui Mircea Lucescu. Legătura strânsă dintre celebrul artist și cel mai mare antrenor român
Sport
Tudor Chirilă, tribut după moartea lui Mircea Lucescu. Legătura strânsă dintre celebrul artist și cel mai mare antrenor român
Ce a moștenit cu adevărat Răzvan Lucescu de la tatăl său. Lecția care i-a clădit drumul în viață
Sport
Ce a moștenit cu adevărat Răzvan Lucescu de la tatăl său. Lecția care i-a clădit drumul în viață
Real Madrid nu l-a uitat pe Mircea Lucescu. Mesajul spaniolilor a apărut în timpul meciuliu de Champions League
Sport
Real Madrid nu l-a uitat pe Mircea Lucescu. Mesajul spaniolilor a apărut în timpul meciuliu de Champions League
Când și unde va fi înmormântat Mircea Lucescu. Mesajul inscripționat de pe cavoul său te va lăsa fără cuvinte
Sport
Când și unde va fi înmormântat Mircea Lucescu. Mesajul inscripționat de pe cavoul său te va lăsa fără cuvinte
Patriarhul Daniel: Mircea Lucescu s-a remarcat prin tactul pedagogic, cultura deosebită și ajutorul dat Bisericii. Ne rugăm lui Dumnezeu să odihnească sufletul său
Sport
Patriarhul Daniel: Mircea Lucescu s-a remarcat prin tactul pedagogic, cultura deosebită și ajutorul dat Bisericii. Ne rugăm lui Dumnezeu să odihnească sufletul său
Cum şi-a cunoscut Mircea Lucescu soția: „Eu eram în mijlocul tramvaiului…”
Sport
Cum şi-a cunoscut Mircea Lucescu soția: „Eu eram în mijlocul tramvaiului…”
Ultima oră
23:28 - Donald Trump pune sub semnul întrebării viitorul SUA în NATO. Ce discută liderul american cu Mark Rutte
23:22 - Răspunsul lui Cristian Tudor Popescu, întrebat dacă este ateu: „Acest Dumnezeu mi se pare pipernicit”
22:51 - Mărturii cutremurătoare. Tatăl olimpicului care s-a sinucis: „Am fost eu prost că nu mi-am dat seama. Dacă vorbeam cu el, poate îl salvam. Sufletul mă doare”
22:23 - USR, reacție dură după conferința lui Nicușor Dan: Suntem în dezacord cu opinia președintelui că numirile de procurori-șefi nu au marca PSD pe ele. Îngrijorările societății civile sunt reale
22:10 - Radu Marinescu vorbește despre noile numiri din justiție. Ce obiective anunță ministrul Justiției
21:53 - Pe cine n-a lăsat Răzvan Lucescu să participe la funeraliile tatălui său
21:31 - Primăria Râșnov lansează licitația pentru restaurarea Cetății. Când va fi redeschis monumentul publicului
21:29 - Ce măsuri a luat Guvernul ca România să nu rămână fără carburanți. Ivan: Fără deciziile noastre, motorina ar fi fost azi 11 lei pe litru / Prețul la gaze în Europa a crescut și cu 70%, noi am protejat consumatorii casnici (VIDEO)
20:52 - „Cam cât de idioți suntem”. Reacția lui CTP după conferința lui Nicușor Dan despre noii procurori-șefi
20:52 - Nicușor Dan critică modul în care dosarele Mineriadei și Revoluției au fost gestionate. Un eșec al justiției române, „fără discuție”