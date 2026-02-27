B1 Inregistrari!
Optimile Europa League: dueluri grele între echipe de top. Care sunt favoritele pentru drumul spre finală

Optimile Europa League: dueluri grele între echipe de top. Care sunt favoritele pentru drumul spre finală

Adrian A
27 feb. 2026, 17:13
Sursă foto: FRF.ro
Cuprins
  1. Ce meciuri au fost stabilite pentru optimile de finală
  2. Toate meciurile din optimile Europa League
  3. Cum arată drumul către finală?
  4. Tabloul sferturilor din Europa League

Celta Vigo, cu portarul Ionuț Radu în echipă, va întâlni Olympique Lyon în optimile Europa League, conform tragerii la sorți de la Nyon. Alte meciuri importante includ Bologna vs AS Roma și VfB Stuttgart vs FC Porto.

Ce meciuri au fost stabilite pentru optimile de finală

În cadrul tragerii la sorți pentru optimile de finală ale Europa League, care a avut loc la Nyon, au fost stabilite mai multe confruntări interesante. Celta Vigo, echipa la care evoluează portarul român Ionuț Radu, va juca împotriva formației franceze Olympique Lyon. Un alt duel de mare interes va fi cel dintre echipele italiene Bologna și AS Roma, AS Roma fiind finalista din 2023.

Alte meciuri programate includ confruntarea dintre VfB Stuttgart și FC Porto, precum și partida dintre Lille OSC și Aston Villa.

Toate meciurile din optimile Europa League

Genk – Freiburg

Bologna – AS Roma

Ferencvaros – Braga

VfB Stuttgart – FC Porto

Panathinaikos – Real Betis

Nottingham Forest – Midtjylland

Celta Vigo – Lyon

Lille – Aston Villa

Optimile de finală Europa League sunt programate să aibă loc pe 12 și 19 martie.

Sursă foto: TNT/UEFA.com

Cum arată drumul către finală?

După optimi, câștigătoarele vor avansa în sferturile de finală, programate pentru 9 și 16 aprilie. Printre posibilele confruntări se numără întâlnirile dintre câștigătoarele meciurilor Ferencvaros Budapesta – Sporting Braga și Panathinaikos Atena – Real Betis Sevilla, precum și între Genk/Freiburg și Celta Vigo/Lyon.

Tabloul sferturilor din Europa League

Celta Vigo – Lyon vs Genk – Freiburg

Panathinaikos – Real Betis vs Ferencvaros – Braga

Lille – Aston Villa vs Bologna – AS Roma

Stuttgart – FC Porto vs Nottingham Forest – Midtjylland

Semifinalele vor avea loc pe 30 aprilie și 7 mai, iar finala competiției este programată să se desfășoare pe 20 mai, la Istanbul.

