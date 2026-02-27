Optimile Europa League: dueluri grele între echipe de top. Care sunt favoritele pentru drumul spre finală

Celta Vigo, cu portarul Ionuț Radu în echipă, va întâlni Olympique Lyon în optimile Europa League, conform tragerii la sorți de la Nyon. Alte meciuri importante includ Bologna vs AS Roma și VfB Stuttgart vs FC Porto.
În cadrul tragerii la sorți pentru optimile de finală ale Europa League, care a avut loc la Nyon, au fost stabilite mai multe confruntări interesante. Celta Vigo, echipa la care evoluează portarul român Ionuț Radu, va juca împotriva formației franceze Olympique Lyon. Un alt duel de mare interes va fi cel dintre echipele italiene Bologna și AS Roma, AS Roma fiind finalista din 2023.
Alte meciuri programate includ confruntarea dintre VfB Stuttgart și FC Porto, precum și partida dintre Lille OSC și Aston Villa.
Genk – Freiburg
Bologna – AS Roma
Ferencvaros – Braga
VfB Stuttgart – FC Porto
Panathinaikos – Real Betis
Nottingham Forest – Midtjylland
Celta Vigo – Lyon
Lille – Aston Villa
Optimile de finală Europa League sunt programate să aibă loc pe 12 și 19 martie.
După optimi, câștigătoarele vor avansa în sferturile de finală, programate pentru 9 și 16 aprilie. Printre posibilele confruntări se numără întâlnirile dintre câștigătoarele meciurilor Ferencvaros Budapesta – Sporting Braga și Panathinaikos Atena – Real Betis Sevilla, precum și între Genk/Freiburg și Celta Vigo/Lyon.
Celta Vigo – Lyon vs Genk – Freiburg
Panathinaikos – Real Betis vs Ferencvaros – Braga
Lille – Aston Villa vs Bologna – AS Roma
Stuttgart – FC Porto vs Nottingham Forest – Midtjylland
Semifinalele vor avea loc pe 30 aprilie și 7 mai, iar finala competiției este programată să se desfășoare pe 20 mai, la Istanbul.