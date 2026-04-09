Ovidiu Ioanițoaia a dezvăluit boala de care suferea Mircea Lucescu: „De aici i s-a tras. Am tot încercat noi să camuflăm diagnosticul"

Traian Avarvarei
09 apr. 2026, 23:52
Mircea Lucescu. Sursa foto: Hepta - Abaca Press / AA/ABACA
Cuprins
  1. Ce boală a avut Mircea Lucescu
  2. Ioanițoaia: Pentru Lucescu, fotbalul a fost totul

Ovidiu Ioanițoaia, directorul Gazetei Sporturilor, a dezvăluit boala de care suferea Mircea Lucescu. Pe cei doi i-a legat o prietenie veche de peste cinci decenii, deci se cunoșteau foarte bine.

Ce boală a avut Mircea Lucescu

„Acum două luni, două luni și jumătate, nu avea absolut nimic. A apărut leucemia care a complicat totul. De fapt, de la leucemie i s-a tras. Am tot încercat noi să camuflăm diagnosticul, am zis că e o chestiune personală, dar leucemia a provocat și a grăbit sfârșitul.

El a fost un luptător, pentru el nicio cauză nu a fost dinainte pierdută. Inițial nu a vrut să creadă. La un moment dat părea că știe, dar că maschează”, a spus Ovidiu Ioanițoaia, la Prima Sport, potrivit GSP.

Ioanițoaia: Pentru Lucescu, fotbalul a fost totul

În opinia lui Ioanițoaia, ar fi fost mai rău dacă lui Lucescu nu i s-ar fi permis să facă deplasarea în Turcia: „În orice caz, pentru el fotbalul a fost totul. Dacă i s-ar fi interzis să meargă la meciul de la Istanbul, ar fi fost probabil și mai rău din punct de vedere sufletesc. A fost destinul lui, a trăit în viteză toată viața și, din păcate, a și murit în viteză, foarte repede. Viața lui a fost fotbalul”.

„Eu am avut o discuție cu el cu o săptămână, două, înaintea meciului de la Istanbul și i-am spus, pentru că doctorii au evitat să-i declare adevărul și eu eram un fel de intermediar.

I-am zis «Mircea, vezi că e groasă, asta spun doctorii». Și a zis «n-am ce să fac, așa am început, dacă e cazul, așa termin». A fost un risc pe care și l-a asumat.

Inițial n-a crezut, după aia s-a lămurit că boala este fără recurs, dar n-a mai putut să iasă din joc. Și-a asumat un risc care până la urmă s-a dovedit fatal”, a mai afirmat Ovidiu Ioanițoaia.

Mircea Lucescu va fi condus pe ultimul drum vineri, 10 aprilie. Programul oficial al ceremoniilor funerare poate fi consultat AICI.

