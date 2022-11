Panică în Qatar cu Leo Messi! Posibila accidentare a starul argentinian a declanşat o adevărată furtună

Posibila accidentare a lui Leo Messi a declanşat o adevărată furtună la Doha.

După ce a apărut informația cum că separat de echipă, pe internet au circulat fotografii cu Messi de la antrenamentul oficial de luni, ultimul înainte de debutul la Mondialul din Qatar, notează .

Furtună după vestea că starul argentinian ar putea fi accidentat

în a cincea sa Cupă Mondială din carieră, sperând ca de această dată să câştige trofeul suprem.

Mai mult decât atât, interesul pentru starul argentinian la acest turneu final este enorm, nu doar din partea argentinienilor, ci a întregii lumi.

La antrenamentul oficial dinaintea confruntării cu Arabia Saudită a apărut o poză cu glezna foarte umflată a lui Leo Messi, motiv ce a declanşat o adevărat furtună printre fani, media şi organizatori.

Lionel Messi se entrenó con normalidad, pero con el tobillo de esta manera, a un día del debut contra Arabia Saudita en . 📺 — SportsCenter (@SC_ESPN)

Leo Messi și-a calmat fanii: Nu am nicio problemă medicală!

Cu toate că posturile TV din întreaga lume au început să relateze subiectul care a stârnit agitație, Leo Messi și este gata pentru turneul final din Qatar.

„Nu am nicio problemă medicală. Am auzit zvonuri că aş fi ratat o parte a antrenamentului sau am ieşit din antrenament. Nu, este doar precauţie. Nimic în neregulă cu mine. Voi juca”, a spus starul argentinian la conferinţa de presă premergătoare meciului, potrivit sursei citate.