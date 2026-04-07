Patriarhul Daniel: Mircea Lucescu s-a remarcat prin tactul pedagogic, cultura deosebită și ajutorul dat Bisericii. Ne rugăm lui Dumnezeu să odihnească sufletul său

Traian Avarvarei
07 apr. 2026, 23:53
Sursa foto: Inquam Photos/George Călin
Cuprins
  1. Patriarhul Daniel, mesaj la moartea lui Mircea Lucescu
  2. Mircea Lucescu a murit la vârsta de 80 de ani

Preafericitul Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române (BOR), a transmis un mesaj emoționant la trecerea în cele veșnice a marelui antrenor Mircea Lucescu. Patriarhul Daniel a lăudat atât tactul pedagogic al lui Lucescu, realizările sale sportive, cât și raportarea sa la Biserică. Părintele a invocat apoi familia și apropiații antrenorului, spunând că se roagă la Dumnezeu să le dăruiască mângâiere și tărie sufletească.

Patriarhul Daniel, mesaj la moartea lui Mircea Lucescu

„Am primit cu profundă întristare vestea trecerii din această viață a domnului Mircea Lucescu, personalitate de seamă a sportului românesc și internațional.

De-a lungul activității sale rodnice, domnul Mircea Lucescu s-a remarcat prin dăruire, responsabilitate și profesionalism, contribuind în mod semnificativ la promovarea valorilor autentice ale sportului. A fost apreciat în mod deosebit pentru tactul său pedagogic, cultura sa deosebită și comunicarea deschisă și onestă care i-au atras respectul și prețuirea tuturor celor care l-au cunoscut.

În ceea ce priveşte relaţia cu Biserica, domnia sa a avut o contribuție însemnată la darea în folosință pentru comunitatea română rezidentă în Istanbul, în anul 2004, a bisericii Sfânta Muceniță Paraschevi din cartierul Hasköy, Istanbul. Această biserică a fost rezidită din temelie de Sfântul Domnitor Martir Constantin Brâncoveanu, în anul 1692, și a beneficiat de ample lucrări de restaurare după anul 2004, inclusiv prin purtarea de grijă a domnului Mircea Lucescu și a întregii sale familii.

În același timp, domnia sa a ajutat și alte biserici din România, iar Biserica Ortodoxă Română i-a arătat recunoştinţă atât prin pomenirea în rugăciune, cât şi prin oferirea unor ordine sau distincții bisericeşti. Între distincţiile primite se evidenţiază Ordinul Crucea Patriarhală acordat de vrednicul de pomenire patriarh Teoctist, în timpul vizitei sale la Istanbul, în anul 2004. De asemenea, ca semn al recunoştinţei Bisericii Ortodoxe Române pentru ajutorul oferit misiunii ei de-a lungul timpului, cât şi ca apreciere a rezultatelor din cariera de sportiv şi antrenor a domniei sale, la începutul acestei luni, aprilie 2026, i-am oferit Ordinul Credinţă şi Comuniune al Patriarhiei Române.

În aceste momente de durere pentru familia domniei sale, pentru prietenii și cei apropiați, dar și pentru toți cei care l-au cunoscut și prețuit, ne rugăm lui Dumnezeu să odihnească sufletul robului Său Mircea în lumina, pacea și iubirea Preasfintei Treimi, iar celor îndoliați să le dăruiască mângâiere și întărire sufletească.

Veșnica lui pomenire din neam în neam!”, a trimis Patriarhul Daniel, potrivit basilica.ro.

Mircea Lucescu a murit la vârsta de 80 de ani

Mircea Lucescu s-a stins din viață marți seară, la vârsta de 80 de ani. Spitalul Universitar București a transmis că decesul a fost pronunțat în jurul orei 20.30. „Generatii intregi de romani au crescut cu imaginea sa in suflet, ca un simbol national. Dumnezeu sa il odihnească”, a mai transmis unitatea medicală.

„Federația Română de Fotbal anunță organizarea unui moment de reculegere în memoria lui Mircea Lucescu înaintea partidelor din următoarea etapă, în competițiile Superliga, Liga 2 și Liga 3, dar și în Superligă feminină.

Rămas bun, Mircea Lucescu! Îți mulțumim pentru tot ce ai dăruit fotbalului românesc! Dumnezeu să te odihnească în pace!

În acest context plin de suferință pentru întreaga familie a fotbalului românesc, FRF anunță că procesul de numire a unui nou selecționer va fi suspendat pe o perioadă nedeterminată”, a anunțat FRF.

