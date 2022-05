Patrick Mouratoglou a spus care este misiunea sa în colaborarea cu Simona Halep: „Nu pot fi un antrenor, un psihiatru, un consilier financiar”

Patrick Mouratoglou, antrenorul Simonei Halep, a dezvăluit care este misiunea sa . Aceasta se pregătește pentru debutul la Roland Garros, în fața Nastasjei Schunk (165 WTA).

Antrenorul a declarat că este încântat de colaborarea cu Simona Halep și a dezvăluit că aceasta își dorește să revină în topul tenisului mondial. Potrivit lui Patrick Mouratoglou, nu a găsit o altă jucătoare mai bună pe care să o antreneze.

„Nu pot fi un antrenor, un psihiatru, un consilier financiar”

Antrenorul a mărturisit că în relația antrenor-jucător pot apărea situații „toxice” pe care va încerca să le remedieze, astfel încât să nu aibă un impact negativ asupra performanței.

„Treaba mea este să ajut pe cineva să realizeze ceva. Deci, a judeca ar fi la fel de ridicol din partea mea ca și cum un psihiatru și-ar judeca pacientul. Bineînțeles, dacă în relația antrenor-jucător există ceva care mi se pare toxic, voi încerca să remediez acest lucru, pentru că există șanse mari ca asta să aibă un impact negativ asupra performanței.

Dar nu poți să alergi după toți iepurii în același timp pentru că vei pierde absolut totul. Nu pot fi un antrenor, un psihiatru, un consilier financiar… Nu sunt Dumnezeu. Sunt aici pentru o anumită misiune și vreau să o îndeplinesc cu succes” – Patrick Mouratoglou, potrivit

Patrick Mouratoglou, dezvăluiri despre colaborarea cu Simona Halep

Acesta a dezvăluit că Simona Halep a fost și că este „extrem de motivată să revină la cel mai înalt nivel”.

„Ca de obicei, când este o colaborare nouă, vrei să vezi cum decurge, dacă există o încredere reciprocă, dacă este de succes. Este bine să ne oferim puțin timp. Dar până acum totul este excelent, din punctul meu de vedere. Sunt foarte fericit alături de Simona, o admir foarte mult, este incredibilă. Ce a realizat până acum este special, a fost lider mondial, a câștigat două turnee de Grand Slam.

Simt că este extrem de motivată să revină la cel mai înalt nivel, apoi să realizeze lucruri mai bune decât în trecut, dacă este posibil. Pentru mine, ca antrenor, este un vis să lucrez împreună cu o jucătoare care are acest istoric în circuit și această motivație.

Probabil că aveam mai multe opțiuni, dar nu mai eram pe “piață” de zece ani, pentru că am lucrat cu Serena Williams. M-am gândit, am luat legătura cu Simona și m-am gândit “Mi-aș dori să lucrez mai mult cu altă jucătoare decât cu ea?”. Răspunsul a fost că n-am găsit nicio altă jucătoare. Ulterior, n-a mai fost nicio discuție, pentru că nu voiam să mai fiu antrenor liber și nu am crezut că voi găsi o altă jucătoare încântătoare precum Simona”, a spus antrenorul.