Patrick Mouratoglou, o nouă reacție în cazul Simonei Halep: „Toți experții pe care i-am rugat să verifice au confirmat-o”

Patrick Mouratoglou, antrenorul Simonei Halep, susține că pașaportul biologic al tenismenei este „complet normal” și că atitudinea Federației Internaționale de Tenis este „nebunească”.

Antrenorul francez la auzul veștii că audierea Simonei Halep a fost amânată pentru a treia oară, un anunț denunțat și de româncă, care a spus că este „ ”.

„ITF continuă să se comporte pe cât de rău au făcut-o de la început. Asta estee o rușine pentru sportul nostru (…). Probabil vor să arate lumii că sunt buni de ceva. Imensa majoritate a jucătorilor care au fost testați pozitiv în ultimii ani sunt victimele unei contaminări. Unde sunt oamenii care chiar se dopează? Încă joacă”, declarase Patrick Mouratoglou.

Întrebat de un internaut dacă nu cumva sportiva a fost acuzată de o a doua încălcare a normelor antidoping deoarece au fost depistate „inconsistențe” în pașaportul ei biologic, Patrick Mouratoglou a răspuns: „Pașaportul ei biologic este complet normal. Toți experții pe care i-am rugat să verifice au confirmat-o. Atitudinea ITF este nebunească”.

Her blood passeport is totally normal. All the experts that I have asked to look at it confirmed it. The attitude of the ITF is insane.

— Patrick Mouratoglou (@pmouratoglou)