Un omagiu dedicat lui Mircea Lucescu s-a transformat într-un episod criticat dur pe Arena Națională. Înaintea meciului FCSB – Oțelul Galați, imaginea fostului mare antrenor a apărut deformată pe cubul video al stadionului.

Ce s-a întâmplat înaintea partidei

Organizatorii au pregătit un moment de reculegere pentru înaintea fluierului de start al jocului câștigat de FCSB cu 4-0. Atmosfera trebuia să fie una solemnă, dedicată unei figuri uriașe din fotbalul românesc.

În locul unui omagiu impecabil, spectatorii au văzut fotografia proiectată cu o problemă evidentă. Un dreptunghi negru a acoperit ochiul stâng al tehnicianului, iar imaginea a provocat imediat reacții negative.

Mulți suporteri din tribune și numeroși oameni din fotbal au privit momentul cu tristețe și nemulțumire.

De ce a apărut eroarea pe ecran

Problema nu ar fi fost una accidentală, ci consecința unor defecțiuni mai vechi ale instalației de afișaj de pe stadion. Mai multe zone ale ecranului nu funcționează corect de peste un an.

În fața criticilor apărute după incident, , proprietarul și administratorul arenei, a transmis un punct de vedere oficial.

„Problemele apărute la tabela electronică a stadionului Arena Națională sunt cauzate în principal de uzura echipamentelor (surse electrice) ce deservesc display-ul acesteia. Astfel, pentru ca aceste probleme să fie rezolvate, este necesară înlocuirea ecranelor led cu unele noi, moderne, de generație nouă”, a transmis Primăria.

Moment similar și pentru Helmut Duckadam

Situația de acum nu reprezintă prima gafă de acest fel produsă pe . Cu aproximativ un an și jumătate în urmă, stadionul a oferit un moment asemănător. La un alt meci al FCSB, fusese organizat un moment de reculegere în memoria lui Helmut Duckadam.

Și atunci, din cauza acelorași defecțiuni tehnice, chipul fostului mare portar a apărut distorsionat, relatează Libertatea.

Mircea Lucescu rămâne una dintre cele mai importante personalități ale fotbalului românesc și internațional. Fostul antrenor a murit marți, 7 aprilie, la vârsta de 80 de ani, fiind internat la