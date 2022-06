Potențiali campioni, pierduți pentru că nu se fac investiții în sport. Cristian Tudor Popescu: V-ați gândit câți copii, poate de un talent uriaș, s-au pierdut în țara asta pentru că nu au avut posibilitatea? (VIDEO)

Cristian Tudor Popescu a declarat joi, pentru B1 TV, că în România ar trebui făcute investiții serioase în sport, căci țara noastră a pierdut numeroși potențiali campioni, copii cu talente fantastice, pur și simplu pentru că nu aveau posibilități financiare și nu aveau unde să se antreneze. Investițiile nu s-au făcut până acum pentru că nu fac sport și nu înțeleg importanța sportului, a explicat gazetarul. Acesta a mai afirmat că decidenții nu înțeleg nici conceptul de „educație fizică” și nu realizează că sportul e o formă de educație, căci copilul care face sport capătă deprinderi importante, precum spiritul de echipă, fair play-ul și ambiția de a lupta până la capăt.

Cristian Tudor Popescu, despre potențialii campioni pe care i-am pierdut din cauza incompetenței politicienilor

Politicienii „să facă bazine de înot, la care să aibă aces copiii săraci, care nu au posibilități. Să facă terenuri de tenis în cartiere, pe bitum, că terenurile de zgură sunt greu de întreținut. În America, în toate cartierele au terenuri de bachet, de tenis, pe bitum, unde se pot duce copii din orice fel de clasă socială. Asta trebuie să facă!

După Țiriac, Năstase, Pavel etc n-a mai urmat nimic în tenisul masculin românesc. A plecat și Tecău. Nu mai e nimeni! Liniște! Așa se va întâmpla și cu David Popovici, adică acum ar trebui folosit acest moment pentru a aduce niște copii care vor și ei să fie Popovici, dar trebuie să aibă unde să înoate, altfel decât în bălțile Capitalei, despre care vorbeați dvs.

V-ați gândit câți copii, poate de un talent uriaș, s-au pierdut în țara asta de-a lungul timpului pentru că nu au avut posibilitatea? Numai eu câți știu în tenis, unde mă pricep…

De asta nici n-am vrut să vorbesc. Dacă n-ar fi fost simpatia pe care v-o port, nu aș fi vorbit că s-ar fi spus că vorbesc și de natație. Faceți o treabă foarte bună, vă urmăresc și faecți o treabă foarte bună jurnalistic și din punct de vedere al meseriei. Foarte bine, bravo!

Deci am văzut atâția copii, talente uriașe, vai de capul lor, nu aveau nici după ce să bea apă! Tenisul e scump, nu a avut cine să le plătească. Nici natația nu e ieftină, piscinele private costă foarte mult”, a declarat Cristian Tudor Popescu, pentru B1 TV.

Politicienii nu știu ce e educația fizică și nu înțeleg importanța sportului

În cadrul emisiunii, Răzvan Zamfir s-a referit la un bazin de la Clubul Sportiv Școlar 2, care trebuia să fie bazin olimpic. Numai că până la urmă a „ieșit” mai scurt cu 40 de centimentri. Prin urmare, din bazin olimpic a ajuns un „bazinaș”.

În acest context, gazetarul a susținut că politicienii, în mod evident, nu fac sport absolut deloc, iar conceptul de „educație fizică” le e complet străin. De altfel, sportul în sine e o formă de educație, a explicat Cristian Tudor Popescu.

„Vă dați seama cum gândesc cei care au făcut bazinul ăsta, care au comandat, executat povestea asta? ”Și ce are dacă e cu 40 de centimetri mai puțin? O să înoate mai mult în bazinul următor”. Ei nu realizează că un sportiv de olimpiadă trebuie să înoate așa.

Râdem, dar ar trebui să râdem cam galben. Știți de ce? Pentru că asta arată cum gândesc în legătură cu sportul… N-am să spun sport, o să folosesc o denumire veche de 40 și ceva de ani. (…)

Educația fizică! Acești oameni, dacă vă uitați la toți politicienii noștri de vârf – eu vă spun că i-am studiat, am ochiul format la așa ceva – marea lor majoritate n-au treabă cu sportul niciodată, nu-i intersează, n-au niciun fel de gândire. Nu neapărat să facă sport de performanță, dar să facă mișcare, să aibă aplecare către această cultură fizică, educație fizică.

Pentru că există o componentă fundamentală aici, care nu e luată deloc în considerare: sportul înseamnă educație. Sportul e o formă de educație! Cine face sport capătă niște caracteristici în formarea lui pe care ceilalți copii poate nu le vor primi: știr ce e fair play, spirit de echipă, știe ce înseamnă să lupți până la capăt. Asta înveți în sport! Deci sportul e o formă a educației, care educație arată în România cum am văzut la Evaluarea Națională”, a explicat Cristian Tudor Popescu.

Ce înțeleg politicienii din sport. Două exemple date de Cristian Tudor Popescu

Gazetarul s-a referit la președintele Klaus Iohannis și la Nicușor Dan, primarul general al capitalei.

„Dl Iohannis, de pildă, are și dânsul o contribuție la încurajarea sportului din România: , sport de mațe, pe care l-a încurajat. Altul nu știu să-l fi încurajat. A, mai și schiază! Am auzit și asta cu tenisul…

Dar el face golf, tenis și schi, dar ca să asigure că acești copii mulți, care nu au posibilități, să ajungă într-un bazin de înot? Un bazin de înot costă! Trebuie să plătească părinții. Câte bazine de înot trebuie să existe în România?

Am văzut acum cum reacționează dl Nicușor Dan la performanțele lui Popovici. A spus că trebuie construite bazine olimpice de către primăriile de sector. Primăria Capitalei n-are bani… A demonstrat apoi în câteva fraze cu abilitățile sale matematice. Mă rog, eu am avut odată niște observații despre abilitățile sale matematice, demonstrate chiar pe postul B1 TV… Deci uitați ce-i treve prin cap dlui Nicușor Dan: s-o dea pe primăriile de sector! Asta e singura idee care-i vine!”, a mai afirmat Cristian Tudor Popescu, pentru B1 TV.