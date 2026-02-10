B1 Inregistrari!
Pregătiri pentru Cupa Mondială. Poliția mexicană va fi dotată cu câini electronici pentru supravegherea mulțimilor

Pregătiri pentru Cupa Mondială. Poliția mexicană va fi dotată cu câini electronici pentru supravegherea mulțimilor

Adrian Teampău
10 feb. 2026, 09:50
Pregătiri pentru Cupa Mondială. Poliția mexicană va fi dotată cu câini electronici pentru supravegherea mulțimilor
Câine electronic sursa foto: Captura x
Cuprins
  1. Câini electronici la Cupa Mondială
  2. Ce misiune vor avea câinii roboți

Cupa Mondială la fotbal este programată să se desfășoare în perioada 11 iunie – 19 iulie, pe stadioane din cele trei țări organizatoare, SUA, Canada și Mexic. În această perioadă, autoritățile se pregătesc pentru a evita orice incident neplăcut în timpul competiției.

Câini electronici la Cupa Mondială

Mexic, una dintre cele trei state organizatoare ale celei mai titrate competiții de fotbal, se pregătește pentru a face față valului de suporteri din toată lumea. La Cupa Mondială, polițiștii mexicani vor fi ajutați în acțiunile de menținere a ordinii pe stadioane sau în afara lor, de câini electronici, roboți. Informația a fost confirmată de autorităţile din Guadalupe.

Acesta este un oraș din nord-estul țării care unde se află unul din stadioanele ce vor găzdui meciuri de fotbal în cadrul competiției organizate de FIFA, informează AFP.

Câinii roboți sunt dispozitive cu patru picioare, concepute pentru a transmite imagini în direct către forţele de ordine înainte de o intervenţie.

Un videoclip postat de primăria oraşului Guadalupe arată unul dintre aceşti roboţi patrupezi urcând scări şi traversând o clădire abandonată. În același timp, poliţiştii avansează cu precauţie în spatele lui. Apoi, robotul observă un bărbat înarmat şi îi ordonă, prin difuzor, să arunce arma.

Ce misiune vor avea câinii roboți

La Cupa Mondială, misiunea acestor câini roboți va fi să asiste poliţia și să intervină pentru a proteja integritatea fizică a ofițerilor. Primarul orașului Guadalupe, Hector Garcia, a făcut o prezentare a acestor câini roboți în cadrul unei conferințe de presă. Primăria a achiziționat patru astfel de dispozitive ce vor intra în dotarea poliției locale.

Costurile s-au ridicat la 2,5 milioane de pesos, aproximativ 120.000 de euro. Câinii roboțivor fi folosiți în cazul unor tulburări a ordinei publice, a specificat edilul din Guadalupe.

Stadionul BBVA al oraşului, redenumit Estadio Monterrey pe durata competiției, va găzdui patru meciuri.

