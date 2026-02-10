Cupa Mondială la fotbal este programată să se desfășoare în perioada 11 iunie – 19 iulie, pe stadioane din cele trei țări organizatoare, SUA, Canada și Mexic. În această perioadă, autoritățile se pregătesc pentru a evita orice incident neplăcut în timpul competiției.

Câini electronici la Cupa Mondială

Mexic, una dintre cele trei ale celei mai titrate competiții de , se pregătește pentru a face față valului de suporteri din toată lumea. La Cupa Mondială, polițiștii mexicani vor fi ajutați în acțiunile de menținere a ordinii pe stadioane sau în afara lor, de câini electronici, roboți. Informația a fost confirmată de autorităţile din Guadalupe.

Acesta este un oraș din nord-estul țării care unde se află unul din stadioanele ce vor găzdui meciuri de fotbal în cadrul competiției organizate de , informează AFP.

Câinii roboți sunt dispozitive cu patru picioare, concepute pentru a transmite imagini în direct către forţele de ordine înainte de o intervenţie.

Un videoclip postat de primăria oraşului Guadalupe arată unul dintre aceşti roboţi patrupezi urcând scări şi traversând o clădire abandonată. În același timp, poliţiştii avansează cu precauţie în spatele lui. Apoi, robotul observă un bărbat înarmat şi îi ordonă, prin difuzor, să arunce arma.

¡Estamos equipando a nuestra Policía de Guadalupe con la mejor tecnología! 🚔🛡🤖 Presentamos a la nueva División K9-X integrada por 4 nuevos perros robots tácticos, que nos apoyarán con labores de vigilancia, monitoreo y atención de situaciones de riesgo. 💪🏼🏆 — Héctor García García (@HectorGarciaNL)

Ce misiune vor avea câinii roboți

La Cupa Mondială, misiunea acestor câini roboți va fi să asiste și să intervină pentru a proteja integritatea fizică a ofițerilor. Primarul orașului Guadalupe, Hector Garcia, a făcut o prezentare a acestor câini roboți în cadrul unei conferințe de presă. Primăria a achiziționat patru astfel de dispozitive ce vor intra în dotarea poliției locale.

Costurile s-au ridicat la 2,5 milioane de pesos, aproximativ 120.000 de euro. Câinii roboțivor fi folosiți în cazul unor tulburări a ordinei publice, a specificat edilul din Guadalupe.

Stadionul BBVA al oraşului, redenumit Estadio Monterrey pe durata competiției, va găzdui patru meciuri.