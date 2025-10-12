Echipa națională de fotbal a României întâlnește Austria. în această seară, într-un meci din Grupa H a Cupei Mondiale la fotbal de anul viitor. Partida se va juca pe Arena Națională și este programată să înceapă de la ora 21.45.

Echipa națională joacă împotriva Austriei

România joacă împotriva Austriei de la ora 21:45, pe , în preliminariile Cupei Mondiale din 2026. Echipa națională, pregătită de Mircea Lucescu încearcăsă scoată un rezultat cât mai bun.

Jucătorii români sunt obligați să nu piardă cu Austria pentru a-și menține șansele la locul doi în grupa H. În cazul în care nu câștigă împotriva Austriei, Naționala lui Lucescu va depinde de jocul rezultatelor. Astfel, va fi nevoie ca Bosnia, echipa care ocupă locul doi, să piardă cu România, dar și cu Austria.

În urma rezultatelor înregistrate joi, echipa națională are șanse reale să ocupe locul 2 în această grupă și să ajungă la barajul pentru la Cupa Mondială. a locul 2, care duce la baraj. România a pierdut șansele pentru a ocupa primul loc chiar dacă acestea mai există teoretic. Austria are 8 puncte în plus față de România și un golaveraj cu +13 mai bun.

În meciul tur, care s-a jucat la Viena, Naţionala României a fost învinsă cu scorul de 2-1 (1-0), pe Ernst-Happel-Stadion.

Echipa de start a României

Mircea Lucescu a pregătit o surpriză majoră în echipa de start, titularizându-l pe Vlad Dragomir. , jucătorul lui Alanyaspor a primit banderola de căpitan și la acest meci. Răzvan Marin, despre care Mircea Lucescu anunța că e indisponibil, începe meciul de pe banca de rezerve. Tot pe banca de rezerve va sta și Adrian Șut. Echipa națională va începe partida cu următorii jucători:

1.Ionuţ Radu – 2. Andrei Raţiu, 3. Mihai Popescu, 15. Andrei Burcă, 8. Alexandru Chipciu – 10. Ianis Hagi (căpitan), 6. Marius Marin, 23. Vlad Dragomir – 20. Dennis Man, 9. Daniel Bîrligea, 13. Valentin Mihăilă.

Rezerve: 12. Ştefan Târnovanu, 16. Răzvan Sava – 4. Lisav Naif Eissat, 5. Virgil Ghiţă, 7. Ştefan Baiaram, 11. Kevin Ciubotaru, 14. Vladimir Screciu, 17. Louis Munteanu, 19. Florin Tănase, 21. Olimpiu Moruţan, 22. Adrian Şut.

Selecţioner: Mircea Lucescu.

Echipa națională a Austriei care va începe pe Arena Națională

Selecţionerul austriac Ralf Rangnick a decis să trimită în teren, pe Arena Națională, următoarea echipă de start:

1. Alexander Schlager – 5. Stefan Posch, 8. David Alaba (căpitan), 15. Philipp Lienhart, 16. Phillipp Mwene – 20. Konrad Laimer, 6. Nicolas Seiwald – 18. Romano Schmid, 19. Christoph Baumgartner, 9. Marcel Sabitzer – 11. Michael Gregoritsch.

Rezerve: 12. Nikolas Polster, 13. Patrick Pentz – 2. Alexander Prass, 3. Marco Friedl, 4. Kevin Danso, 7. Marko Arnautovic, 10. Florian Grillitsch, 14. Leopold Querfeld, 17. Marco Gruell, 21. Nikolaus Wurmbrand, 22. Raul Florucz, 23. Alessandro Schoepf.

Selecţioner: Ralf Rangnick.