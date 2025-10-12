B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Sport » Preliminariile Cupei Mondiale la fotbal. România – Austria. Echipele de start anunțate

Preliminariile Cupei Mondiale la fotbal. România – Austria. Echipele de start anunțate

Adrian Teampău
12 oct. 2025, 21:31
Preliminariile Cupei Mondiale la fotbal. România - Austria. Echipele de start anunțate
Arena Națională Sursa foto: Facebook
Cuprins
  1. Echipa națională joacă împotriva Austriei
  2. Echipa de start a României
  3. Echipa națională a Austriei care va începe pe Arena Națională

Echipa națională de fotbal a României întâlnește Austria. în această seară, într-un meci din Grupa H a preliminariilor Cupei Mondiale la fotbal de anul viitor. Partida se va juca pe Arena Națională și este programată să înceapă de la ora 21.45.

Echipa națională joacă împotriva Austriei

România joacă împotriva Austriei de la ora 21:45, pe Arena Națională, în preliminariile Cupei Mondiale din 2026. Echipa națională, pregătită de Mircea Lucescu încearcăsă scoată un rezultat cât mai bun.

Jucătorii români sunt obligați să nu piardă cu Austria pentru a-și menține șansele la locul  doi în grupa H. În cazul în care nu câștigă împotriva Austriei, Naționala lui Lucescu va depinde de jocul rezultatelor. Astfel, va fi nevoie ca Bosnia, echipa care ocupă locul doi, să piardă cu România, dar și cu Austria.

În urma rezultatelor înregistrate joi, echipa națională are șanse reale să ocupe locul 2 în această grupă și să ajungă la barajul pentru calificare la Cupa Mondială. a locul 2, care duce la baraj. România a pierdut șansele pentru a ocupa primul loc chiar dacă acestea mai există teoretic. Austria are 8 puncte în plus față de România și un golaveraj cu +13 mai bun.

În meciul tur, care s-a jucat la Viena, Naţionala României a fost învinsă cu scorul de 2-1 (1-0), pe Ernst-Happel-Stadion.

Echipa de start a României

Mircea Lucescu a pregătit o surpriză majoră în echipa de start, titularizându-l pe Vlad Dragomir. Ianis Hagi, jucătorul lui Alanyaspor a primit banderola de căpitan și la acest meci. Răzvan Marin, despre care Mircea Lucescu anunța că e indisponibil, începe meciul de pe banca de rezerve. Tot pe banca de rezerve va sta și Adrian Șut. Echipa națională va începe partida cu următorii jucători:

1.Ionuţ Radu – 2. Andrei Raţiu, 3. Mihai Popescu, 15. Andrei Burcă, 8. Alexandru Chipciu – 10. Ianis Hagi (căpitan), 6. Marius Marin, 23. Vlad Dragomir – 20. Dennis Man, 9. Daniel Bîrligea, 13. Valentin Mihăilă.

Rezerve: 12. Ştefan Târnovanu, 16. Răzvan Sava – 4. Lisav Naif Eissat, 5. Virgil Ghiţă, 7. Ştefan Baiaram, 11. Kevin Ciubotaru, 14. Vladimir Screciu, 17. Louis Munteanu, 19. Florin Tănase, 21. Olimpiu Moruţan, 22. Adrian Şut.

Selecţioner: Mircea Lucescu.

Echipa națională a Austriei care va începe pe Arena Națională

Selecţionerul austriac Ralf Rangnick a decis să trimită în teren, pe Arena Națională, următoarea echipă de start:

1. Alexander Schlager – 5. Stefan Posch, 8. David Alaba (căpitan), 15. Philipp Lienhart, 16. Phillipp Mwene – 20. Konrad Laimer, 6. Nicolas Seiwald – 18. Romano Schmid, 19. Christoph Baumgartner, 9. Marcel Sabitzer – 11. Michael Gregoritsch.

Rezerve: 12. Nikolas Polster, 13. Patrick Pentz – 2. Alexander Prass, 3. Marco Friedl, 4. Kevin Danso, 7. Marko Arnautovic, 10. Florian Grillitsch, 14. Leopold Querfeld, 17. Marco Gruell, 21. Nikolaus Wurmbrand, 22. Raul Florucz, 23. Alessandro Schoepf.

Selecţioner: Ralf Rangnick.

Tags:
Citește și...
Fotbalul românesc este în doliu. Naționala de la Guadalajara l-a pierdut pe Flavius Domide
Sport
Fotbalul românesc este în doliu. Naționala de la Guadalajara l-a pierdut pe Flavius Domide
Fotbal, România – Austria în preliminariile CM. Recomandările Jandarmeriei pentru suporteri
Sport
Fotbal, România – Austria în preliminariile CM. Recomandările Jandarmeriei pentru suporteri
Mircea Lucescu, după România-Moldova: „Scorul de 2-1 e puțin mincinos, scorul putea să fie 2-0…”
Sport
Mircea Lucescu, după România-Moldova: „Scorul de 2-1 e puțin mincinos, scorul putea să fie 2-0…”
Ce salariu avea Nadia Comăneci înainte de a părăsi România. Dezvăluiri despre viața marii campioane
Sport
Ce salariu avea Nadia Comăneci înainte de a părăsi România. Dezvăluiri despre viața marii campioane
Scandal la Adunarea Generală a FRF. Răzvan Burleanu și-a pierdut controlul în fața reprezentanților cluburilor
Sport
Scandal la Adunarea Generală a FRF. Răzvan Burleanu și-a pierdut controlul în fața reprezentanților cluburilor
Competițiile de fotbal cu cea mai mare medie de spectatori
Sport
Competițiile de fotbal cu cea mai mare medie de spectatori
Cristiano Ronaldo a atins o performanță istorică! Primul fotbalist miliardar din lume
Sport
Cristiano Ronaldo a atins o performanță istorică! Primul fotbalist miliardar din lume
Mircea Lucescu, înainte de România-Moldova: „Vă spun eu că va fi un meci foarte greu cu Moldova”. Cine este fotbalistul pe care l-a criticat selecționerul
Sport
Mircea Lucescu, înainte de România-Moldova: „Vă spun eu că va fi un meci foarte greu cu Moldova”. Cine este fotbalistul pe care l-a criticat selecționerul
Steven Gerrard, replici acide la adresa foștilor colegi de la naționala Angliei: „Niște ratați egoiști”
Sport
Steven Gerrard, replici acide la adresa foștilor colegi de la naționala Angliei: „Niște ratați egoiști”
Exercițiile sportive înainte de micul dejun. Cât ajută la arderea caloriilor
Sport
Exercițiile sportive înainte de micul dejun. Cât ajută la arderea caloriilor
Ultima oră
23:12 - Nazare, despre o nouă majorare a TVA în 2026. Ministrul nu exclude categoric astfel de „întâmplări”
22:30 - Grindeanu îl dă de gol pe Ilie Bolojan. Ce fac ospătarii pe care premierul îi voia concediați de la Guvern
21:58 - Sorin Grindeanu îl corectează pe Ilie Bolojan. Concedierile colective nu înseamnă reformă
21:01 - Grevă națională în Grecia. Recomandări pentru românii care călătoresc în această țară
20:36 - Austeritatea lui Bolojan, criticată de un îndrăgit artist: „Vin niște nimeni să distrugă tot”
19:51 - Țările prietenoase cu pensionarii. Cele mai bune destinații pentru viața la pensie
19:21 - Femeie înșelată cu 50.000 de lei. Cum a reușit escrocul să-i fure banii
17:56 - Alegerile din București se amână pentru primăvară. Ciprian Ciucu acuză jocurile PSD pentru blocarea scrutinului
17:23 - Stelian Bujduveanu testează candidatura cu degetul. Interimarul revendică fotoliul de primar general
16:36 - Reglare de conturi interlopă la o nuntă. Bătaie cu scaune și cu cuțite în fața invitaților (VIDEO)