Primele vești după externarea lui Mircea Lucescu! Selecționerul României a fost externat la începutul săptămânii din Spitalul Universitar din București, după mai multe zile în care a fost ținut sub observație. Potrivit informațiilor apărute în presă, Mircea Lucescu a părăsit unitatea medicală în cursul zilei de luni, fiind preluat de șoferul său, potrivit .

Primele vești după externarea lui Lucescu. Ce probleme de sănătate au apărut în ultimele zile

Surse din apropierea staff-ului tehnic susțin că antrenorul s-a confruntat cu episoade medicale care au necesitat investigații amănunțite. Pe lângă o gripă puternică, medicii ar fi monitorizat și anumite probleme cardiace apărute pe fond de oboseală și stres acumulat.

De ce urmează noi controale în afara României

Chiar dacă a fost , Mircea Lucescu nu va lua pauză de la verificările medicale. Conducerea Federației Române de Fotbal a anunțat că selecționerul va merge în perioada următoare în străinătate pentru un set suplimentar de investigații, menite să ofere o imagine clară asupra stării sale de sănătate.

„În perioada imediat următoare, domnul Lucescu se va deplasa în afara țării pentru un al doilea control medical, astfel încât undeva în jurul datei de 20 februarie să putem să știm exact care este situația medicală”, a transmis Răzvan Burleanu.

Primele vești după externarea lui Mircea Lucescu. Va lipsi de pe banca naționalei la baraj?

Mesajul transmis din interiorul vestiarului este unul liniștitor. Ciprian Marica a dezvăluit că a discutat direct cu selecționerul, care l-a asigurat că se simte bine și că nu ia în calcul să lipsească de la partida decisivă cu Turcia.

„Am vorbit cu nea Mircea. Mi-a spus: nu am nimic, sunt foarte bine, stați liniștiți, mă duc la control că am o vârstă, dar nu am nicio problemă și voi fi pe bancă la meciul cu Turcia”, a spus Marica, conform sursei citate.

Primele vești după externarea lui Mircea Lucescu! Când și unde joacă România meciul decisiv cu Turcia

Partida dintre România și Turcia, din semifinala barajului pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026, este programată la Istanbul, pe 26 martie. Meciul este considerat unul crucial pentru parcursul „tricolorilor” spre turneul final găzduit de Statele Unite, Mexic și Canada.

Ce urmează dacă România trece de Turcia

În cazul unei victorii în deplasare, România va disputa finala barajului cu învingătoarea duelului Slovacia-Kosovo. Această confruntare va decide una dintre ultimele echipe europene calificate la CM 2026.

Cum arată traseul complet al barajului european

Pe lângă duelul Turcia – România, în barajul european se mai joacă: Danemarca-Irlanda de Nord, Ucraina -Suedia, Italia-Irlanda de Nord, Cehia-Irlanda, Slovacia-Kosovo, Polonia-Albania și Țara Galilor-Bosnia. Finalele se vor disputa ulterior, în funcție de rezultatele din semifinale.