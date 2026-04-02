Acasa » Sport » Florin Prunea a primit facturile chiar când era în direct: „Mi-a stricat ziua… Mă doare ficatul”. Cât are de plătit la curent și gaze

Florin Prunea a primit facturile chiar când era în direct: „Mi-a stricat ziua… Mă doare ficatul”. Cât are de plătit la curent și gaze

Traian Avarvarei
02 apr. 2026, 15:52
Florin Prunea a primit facturile chiar când era în direct: „Mi-a stricat ziua... Mă doare ficatul”. Cât are de plătit la curent și gaze
Florin Prunea. Sursa foto: Captură video - iAMsport / YouTube
Cuprins
  1. Florin Prunea, uluit de facturile la curent și gaze
  2. De ce au crescut facturile?

Florin Prunea a aflat ce facturi are de plătit pe ultima lună la curent și gaze chiar când era în direct într-o emisiune. Fostul portar a fost șocat și a cerut un Distonocalm.

Florin Prunea, uluit de facturile la curent și gaze

Prunea a primit notificarea cu facturile chiar când era în direct la iAMsport LIVE.

Astfel, pentru ultima lună, el are de plătit 2.100 de lei la gaze și aproximativ 700 de lei la curent.

„Mi-a stricat ziua… a venit factura la gaze, mă doare ficatul! M-a luat căldura, dă-mi un Distonocalm. 2.100 de lei pe ultima lună! 400 de euro, da, doar gazele… cât au făcut ăștia gazele, mă?! Curentul îmi vine vreo 700 de lei. Dar mi-ați văzut casa, o știți? E mare…”, a spus Florin Prunea.

Fostul portar locuiește în zona Drumul Sării, în apropierea Stadionului Steaua.

De ce au crescut facturile?

România se află în deficit bugetar uriaș, astfel că diverse taxe și prețuri au fost crescute în ultimele luni, inclusiv cele la gaz și curent. În plus, în contextul ostilităților din Orientul Mijlociu, anumite costuri au crescut suplimentar: benzina și motorina au ajuns la cote nemaivăzute de foarte mulți ani.

Amintim că plafonarea facturilor la energie a expirat de anul trecut, iar plafonarea prețurilor la gaze, programată să expire anul acesta, pe 1 aprilie, a fost amânată cu încă un an, pe fondul îngrijorărilor că facturile vor crește și mai mult.

Citește și...
Haos total în Giulești! Scandal după meciul Rapid – U Cluj. Jucătorii, înjurați și loviți din tribună: „Ole, ole, mai scumpiți biletele”
Sport
Haos total în Giulești! Scandal după meciul Rapid – U Cluj. Jucătorii, înjurați și loviți din tribună: „Ole, ole, mai scumpiți biletele”
Gheorghe Hagi, aproape de Liverpool înainte de gloria de la Galatasaray. Cum au ratat englezii transferul legendarului român
Sport
Gheorghe Hagi, aproape de Liverpool înainte de gloria de la Galatasaray. Cum au ratat englezii transferul legendarului român
Cum să interpretezi cotele la pariuri și ce semnifică acestea
Sport
Cum să interpretezi cotele la pariuri și ce semnifică acestea
Gică Hagi, favorit pentru postul de selecționer. Cum arată lista cu propuneri a Comisiei Tehnice a FRF
Sport
Gică Hagi, favorit pentru postul de selecționer. Cum arată lista cu propuneri a Comisiei Tehnice a FRF
Rică Răducanu încă se chinuie să se lase de păcănele: Soția ia pensia de la poștaș, ca să nu o prăpădesc pe la sălile de joc / Toate s-au scumpit, de-abia ne ajung banii
Sport
Rică Răducanu încă se chinuie să se lase de păcănele: Soția ia pensia de la poștaș, ca să nu o prăpădesc pe la sălile de joc / Toate s-au scumpit, de-abia ne ajung banii
Giovanni Becali, dezvăluiri tulburătoare despre Mircea Lucescu: Voia să moară măreț. Eu nu cred că a meritat. Sper să îi dea Dumnezeu sănătate
Sport
Giovanni Becali, dezvăluiri tulburătoare despre Mircea Lucescu: Voia să moară măreț. Eu nu cred că a meritat. Sper să îi dea Dumnezeu sănătate
Amintirile dureroase ale lui Kylian Mbappe de pe Arena Națională din București. „M-au făcut maimuță! Am vrut să mă retrag!” (VIDEO)
Sport
Amintirile dureroase ale lui Kylian Mbappe de pe Arena Națională din București. „M-au făcut maimuță! Am vrut să mă retrag!” (VIDEO)
UPDATE: Noi detalii despre starea lui Mircea Lucescu. Se infirmă zvonurile despre un al doilea infarct. Cum se simte fostul selecționer
Sport
UPDATE: Noi detalii despre starea lui Mircea Lucescu. Se infirmă zvonurile despre un al doilea infarct. Cum se simte fostul selecționer
Ciprian Ciucu are pe masă trei soluţii pentru Arena Naţională. Stadionul a înregistrat pierderi de milioane de euro în 2025
Sport
Ciprian Ciucu are pe masă trei soluţii pentru Arena Naţională. Stadionul a înregistrat pierderi de milioane de euro în 2025
Reacții în lanț după plecarea lui Mircea Lucescu de la națională. Ce spune presa internațională
Sport
Reacții în lanț după plecarea lui Mircea Lucescu de la națională. Ce spune presa internațională
Ultima oră
23:58 - Haos total în Giulești! Scandal după meciul Rapid – U Cluj. Jucătorii, înjurați și loviți din tribună: „Ole, ole, mai scumpiți biletele”
23:18 - Avertismentul consilierului onorific al premierului despre prețurile la pompă: Revenirea la nivelurile de dinainte este o iluzie
22:25 - Ministrul Sănătăţii recunoaște: „La 4 ani aproape de când s-a terminat pandemia, încă ducem lupte importante şi canalizăm multă energie şi proiecte în zona de vaccinare”
21:54 - După 8 luni de tăcere, Mihaela Rădulescu face dezvăluiri sfâșietoare despre pierderea lui Felix Baumgartner: „Cea mai întunecată perioadă din viața mea”
21:11 - Rețelele sociale, tot mai contestate în România. Se cer restricții dure pentru adolescenți: „Părinții trebuie să înţeleagă că social media e la fel de dăunătoare ca şi fumatul”
20:21 - Clima planetei, în dezechilibru. Încălzirea globală accelerează mai rapid ca niciodată. Ce arată datele oficiale
19:37 - Dragoș Pîslaru, critici la adresa Partidului Social Democrat: „Avem prea mulți farisei care nu mai pot de grija oamenilor și de fapt își numără cutiile de pantofi”
19:02 - Oana Ioniță dă cărțile pe față despre relația cu Cove: „Am avut o aventură”. Mărturisirea neașteptată despre cum s-a îndrăgostit de prezentator
18:27 - De la tradiție la compromis: mielul dispare de pe masa de Paște și este înlocuit cu carne de pui
17:51 - Vești alarmante! Mircea Lucescu luptă pentru viață. Ce dezvăluiri face Mihai Stoichiță despre starea lui: „Să dea Dumnezeu să aibă zile”