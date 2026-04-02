Florin Prunea a aflat ce facturi are de plătit pe ultima lună la curent și gaze chiar când era în direct într-o emisiune. Fostul portar a fost șocat și a cerut un Distonocalm.

Florin Prunea, uluit de facturile la curent și gaze

Prunea a primit notificarea cu facturile chiar când era în direct la

Astfel, pentru ultima lună, el are de plătit 2.100 de lei la gaze și aproximativ 700 de lei la curent.

„Mi-a stricat ziua… a venit factura la gaze, mă doare ficatul! M-a luat căldura, dă-mi un Distonocalm. 2.100 de lei pe ultima lună! 400 de euro, da, doar gazele… cât au făcut ăștia gazele, mă?! Curentul îmi vine vreo 700 de lei. Dar mi-ați văzut casa, o știți? E mare…”, a spus Florin Prunea.

Fostul portar locuiește în zona Drumul Sării, în apropierea Stadionului Steaua.

De ce au crescut facturile?

România se află în deficit bugetar uriaș, astfel că diverse taxe și prețuri au fost crescute în ultimele luni, inclusiv cele la gaz și curent. În plus, în contextul ostilităților din Orientul Mijlociu, anumite costuri au crescut suplimentar: benzina și motorina au ajuns la cote nemaivăzute de foarte mulți ani.

Amintim că plafonarea facturilor la energie a expirat de anul trecut, iar plafonarea prețurilor la gaze, programată să expire anul acesta, pe 1 aprilie, cu încă un an, pe fondul îngrijorărilor că facturile vor crește și mai mult.