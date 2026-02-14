B1 Inregistrari!
Radu Drăgușin are un antrenor nou. Croatul Igor Tudor, anunțat interimar la Tottenham

Radu Drăgușin are un antrenor nou. Croatul Igor Tudor, anunțat interimar la Tottenham

Adrian Teampău
14 feb. 2026, 18:00
Radu Drăgușin are un antrenor nou. Croatul Igor Tudor, anunțat interimar la Tottenham
Igor Tudor Sursa foto: Hepta / Abaca Press / IPA Sport/ABACA
Igor Tudor, tehnicianul de origine croată, a fost anunţat de Tottenham ca antrenor interimar până la finalul actualului sezon competițional. Echipa lui Radu Drăgușin se află pe locul 16 în Premier League, la cinci puncte deasupra zonei retrogradării.

Tottenham mizează pe Igor Tudor

Antrenorul croat a fost anunțat de conducerea clubului Tottenham Hotspur ca interimar până la finalul acestui sezon competițional. Igor Tudor va avea o misiune dificilă dat fiind locul pe care îl ocupă gruparea la care este legitimat fundaşul român Radu Drăguşin, conform DPA. În trecut, croatul a mai pregătit echipele de fotbal Olympique Marseille şi Juventus Torino.

„Este o onoare să te alături acestui club într-un moment important. Înţeleg responsabilitatea care mi-a fost trasată, iar obiectivul meu este clar. Să aduc mai multă consecvenţă rezultatelor noastre şi să jucăm cu încredere în fiecare meci”, a spus croatul.

Tudor l-a înlocuit pe  Thomas Frank, demis miercuri, după un meci pierdut pe teren propriu cu Newcastle (1-2). Frank a stat pe bancă doar șapte luni, reuşind două victorii în 17 etape. Sub conducerea lui, Tottenham se află pe locul 16 în clasamentul Premier League, la doar cinci puncte deasupra zonei retrogradării.

„Există calitate solidă în această echipă, iar rolul meu de antrenor este să o organizez mai bine, să o energizez şi să îmbunătăţesc rezultatele cât mai repede”, a mai spus noul interimar.

Cum a ajuns conducerea lui Tottenham la croat

Mandatul lui Thomas Frank s-a încheiat la Tottenham după ce directorul executiv Vinai Venkatesham şi alți lideri din conducere au decis acest lucru. Ei s-au orientat spre o soluție interimară, până în vară, care să ducă la salvarea sezonului 2025-2026. Există mai mulți potențiali candidați la funcția de antrenor, inclusiv argentinianul Mauricio Pochettino

Clubul londonez a hotărât să aleagă un interimar pentru ultimele trei luni ale sezonului. Tottenham l-a ales pe Igor Tudor, un tehnician cu experiență, care a reușit, în trecut, să redreseze echipe aflate în momente dificile în timpul campionatului. Pe de altă parte, trebuie spus că tehnicianul croat nu este familiarizat deloc cu Premier League, iar aceasta ar putea fi o problemă. Fanii se tem că așteptările sunt prea mari, iar croatul ar putea eșua.

Conducerea lui Tottenham va dori ca Tudor să obțină rezultate, așa cum a făcut și în trecut. Însă primul său meci pe banca londonezilor va fi împotriva liderului Arsenal. Pe 22 februarie, croatul se va afla pe bancă în derbyul din nordul Londrei, meci în care se va putea baza doar pe 12 jucători.

Căpitanul Cristian Romero este suspendat, ceea ce este o lovitură pentru un antrenor care preferă un sistem defensiv cu trei fundaşi şi jucători ofensivi pe benzile laterale care fac deopotrivă şi faza de apărare. Dintre jucătorii lui Spurs, Tudor a mai lucrat cu Radu Drăguşin, Rodrigo Bentancur şi Dejan Kulusevski. Însă ultimii doi sunt indisponibili.

