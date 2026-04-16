Răzvan Burleanu a făcut anunțul oficial. Șeful FRF negociază cu Hagi preluarea echipei naționale

Adrian Teampău
16 apr. 2026, 17:55
Gică Hagi Sursa foto: Captură video - Gazeta Sporturilor / YouTube
Cuprins
  1. Răzvan Burleanu a confirmat oficial
  2. Gică Hagi favorit să preia echipa după Mircea Lucescu

Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal a primit mandat să negocieze cu Gică Hagi preluarea funcției de selecționer al echipei naționale. 

Președintele FRF a confirmat că decizia Comitetul Executiv  a fost în favoarea inițierii discuțiilor cu antrenorul român. În opinia sa, o decizie ar putea veni în următoarele zile, cel mai probabil săptămâna viitoare.

Răzvan Burleanu a confirmat oficial

Comitetul Executiv al Federaţiei Române de Fotbal l-a mandatat pe preşedintele Răzvan Burleanu să negocieze cu antrenorul Gheorghe Hagi preluarea funcţiei de selecţioner al echipei naţionale de fotbal. Locul este vacant după încheierea contractului cu fostul tehnician Mircea Lucescu. Oficialul FRF se așteaptă ca discuţiile să se încheie repede, săptămâna viitoare.

„De-a lungul timpului ne-am dorit să lucrăm cu domnul Hagi în interesul echipei naţionale a României, dar, din păcate pentru ambele părţi, nu s-a putut. Se ştiu şi motivele. De data aceasta este însă o fereastră de oportunitate pentru ca Gică Hagi să se întoarcă la echipa naţională. Nu avem un termen limită, însă ne dorim să avem un selecţioner cât mai repede. Obiectivul cu care lucrăm este ca săptămâna viitoare să putem să finalizăm aceste discuţii”, a afirmat Burleanu la finalul şedinţei Comitetului Executiv.

Președintele FRF nu vede piedici care să ducă la eșecul discuțiilor. Potrivit spuselor sale, Gică Hagi a rezolvat conflictul de interese prin finalizarea vânzării acțiunilor pe care le deținea la Farul Constanța. Din acest motiv, Burleanu se arată încrezător că lucrurile se vor rezolva. În opinia sa, Hagi este cel mai potrivit să preia echipa națională.

„Spun asta pentru că e o fereastră de oportunitate, iar situaţia în care el s-a aflat într-un conflict de interese la Farul Constanţa s-a încheiat după finalizarea tranzacţiei. Aş putea spune că sunt foarte încrezător în această determinare pe care am simţit-o de-a lungul timpului, pentru că în timp relaţia noastră a devenit din ce în ce mai bună. Aşa că sunt încrezător că Gică Hagi este cea mai bună opţiune pentru prima reprezentativă”, a adăugat el.

Gică Hagi favorit să preia echipa după Mircea Lucescu

Răzvan Burleanu a spus că au fost propuse mai multe nume de potențiali înlocuitori ai lui Mircea Lucescu. Dintre toți, Gheorghe Hagi a fost cap de listă, favorit pentru această poziție. De altfel, Hagi a mai fost propus de Comisia Tehnică şi în luna iulie a anului 2024. La vremea respectivă, FRF a considerat că acesta se află într-un conflict de interese deoarece era acţionar majoritar la clubul Farul Constanţa din Superligă.

La 16 martie 2026, Hagi a cedat pachetul majoritar de acţiuni către Gheorghe Popescu, păstrând în momentul de faţă doar 10 procente la gruparea constănţeană.

Pentru tehnician, ar fi al doilea mandat de selecţioner al primei reprezentative după cel din perioada 1 septembrie – 27 noiembrie 2001. El a fost instalat la conducerea Naționalei imediat după retragerea din activitatea de jucător. Aflat la prima experiență, a rezistat în funcţie doar trei luni. Și-a încheiat mandatul imediat după ratarea calificării la Cupa Mondială din 2002 în urma barajului cu Slovenia (1-2 şi 1-1).

Ca antrenor, Gheorghe Hagi a mai condus formaţiile Bursaspor, Galatasaray, Poli Timişoara, Steaua Bucureşti, FC Viitorul Constanţa şi Farul Constanţa. Palmaresul său ca tehnician cuprinde două titluri în Superliga, cu FC Viitorul şi Farul, o Cupă a României (FC Viitorul), o Supercupă a României (FC Viitorul) şi o Cupă a Turciei (Galatasaray).

