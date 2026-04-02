Anunțul retragerii lui de pe banca naționalei României a stârnit reacții rapide în presa internațională. Vestea s-a propagat cu viteză în întreaga lume.

La 80 de ani, experimentatul tehnician își încheie astfel parcursul alături de prima reprezentativă. Toate semnalele indică faptul că succesorul său ar putea fi Gheorghe Hagi, în vârstă de 61 de ani.

Ce spune presa internațională despre plecarea lui Mircea Lucescu

Vestea încetării mandatului lui Mircea Lucescu ca antrenor principal al echipei naționale a României a fost relatată pe scară largă de presa internațională. Informația s-a răspândit rapid, fiind preluată de numeroase numeroase surse din Europa.

Potrivit click.ro, o publicație din Turcia a notat: „Era Mircea Lucescu ca antrenor principal al echipei naționale a României a luat sfârșit”.

a oficializat încetarea contractului. Decizia a venit în contextul problemelor de sănătate care l-au afectat pe selecționer în ultimele luni, perioadă marcată de internări repetate. , care a consfințit ratarea calificării la Campionatul Mondial, a devenit momentul final al mandatului.

Cum arată bilanțul și cariera internațională a lui Lucescu

Al doilea mandat, început în vara lui 2024, se încheie după 18 partide, cu un bilanț de 11 victorii, un egal și șase înfrângeri.

Dincolo de aceste cifre, numele lui Mircea Lucescu rămâne asociat cu un moment definitoriu pentru fotbalul românesc. Calificarea la UEFA Euro 1984 a reprezentat prima prezență a României la un turneu final european, reușită în timpul primului său mandat din anii ’80.

Acea performanță continuă să îi definească moștenirea, chiar dacă al doilea parcurs s-a încheiat fără calificarea dorită la Campionatul Mondial.

Cine este anunțat ca succesor

Un alt punct intens discutat este succesiunea. apare constant ca favorit, presa internațională prezentându-l drept continuatorul firesc: „Lucescu și România se despart: Hagi cu un pas mai aproape de națională. Echipa națională a României s-a despărțit de Mircea Lucescu, care s-a confruntat cu probleme de sănătate. Federația Română de Fotbal a anunțat oficial rezilierea contractului antrenorului român. Gheorghe Hagi, figura legendară a lui Galatasaray și a fotbalului românesc, este așteptat să preia poziția lăsată vacantă de Mircea Lucescu. Hagi își transferase anterior acțiunile din cadrul clubului său către Gheorghe Popescu”.