Real Madrid nu l-a uitat pe Mircea Lucescu. Mesajul spaniolilor a apărut în timpul meciuliu de Champions League

Flavia Codreanu
08 apr. 2026, 08:58
Mircea Lucescu. Sursa foto: Echipa națională de fotbal a României / Facebook
Cuprins
  1. Mesajul prin care Real Madrid a adus un omagiu
  2. Ce realizări impresionante a avut Mircea Lucescu în sport
  3. Cum a reacționat lumea fotbalului după dispariția antrenorului

Real Madrid a adus un omagiu emoționant lui Mircea Lucescu chiar în timpul sferturilor de finală ale Ligii Campionilor. Clubul spaniol a ținut să onoreze memoria lui „Il Luce”

Mesajul prin care Real Madrid a adus un omagiu

În timpul celei de-a doua reprize a partidei cu Bayern München, oficialii clubului au transmis un mesaj oficial de condoleanțe. Clubul de pe Bernabéu a transmis public regretul pentru dispariția antrenorului.

„Real Madrid, președintele său și Consiliul său de Administrație regretă profund trecerea în neființă a lui Mircea Lucescu, care a fost selecționerul național al României și al Turciei. Real Madrid dorește să transmită condoleanțele sale, precum și întreaga sa dragoste și afecțiune familiei sale, colegilor, cluburilor sale și tuturor celor apropiați. Mircea Lucescu, care a antrenat numeroase cluburi din diferite țări europene, s-a stins din viață la vârsta de 80 de ani. Odihnească-se în pace!“, a fost mesajul transmis de Real Madrid.

Ce realizări impresionante a avut Mircea Lucescu în sport

Cariera lui Mircea Lucescu a fost una cu adevărat excepțională. A câștigat peste  36 de trofee de-a lungul anilor. De la succesele interne cu Dinamo și Rapid, până la performanțele europene cu Galatasaray și Șahtior Donețk, Lucescu a demonstrat o capacitate incredibilă de a se impune în campionate diferite.

Printre cele mai importante realizări ale sale se numără Cupa UEFA și Supercupa Europei, trofee care i-au consolidat statutul de antrenor de talie mondială. Pentru generații întregi de suporteri, el a fost mai mult decât un simplu tehnician, este un simbol al profesionalismului și al viziunii în sportul rege.

Cum a reacționat lumea fotbalului după dispariția antrenorului

Dispariția antrenorului, survenită după o perioadă de spitalizare începută pe 29 martie, a lăsat un gol imens în fotbalul românesc și internațional. Reacția clubului spaniol a fost urmată de numeroase alte mesaje de susținere din partea marilor echipe pe care Lucescu le-a pregătit sau le-a întâlnit ca adversar, scrie Libertatea.

