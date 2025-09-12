B1 Inregistrari!
Acasa » Sport » Rică Răducanu spune că nu mai avem fotbaliști: „Mircea Lucescu s-a băgat săracul să ajute și acum lumea îl înjură”

Rică Răducanu spune că nu mai avem fotbaliști: „Mircea Lucescu s-a băgat săracul să ajute și acum lumea îl înjură”

Traian Avarvarei
12 sept. 2025, 14:52
Rică Răducanu. Sursa foto: Captură video - La Măruță / YouTube

Rică Răducanu (79 de ani), fostul portar de la Rapid și de la Națională, îl apără pe Mircea Lucescu după egalul cu Cipru, din preliminariile Campionatului Mondial 2026. Acesta s-a plâns că nu mai avem fotbaliști, și sportivi în general, de valoare.

Ce a spus Rică Răducanu despre sportivi

„S-a băgat săracul să ajute România și acum lumea îl înjură”, a afirmat Rică Răducanu despre Mircea Lucescu, în emisiunea „La Măruță”.

Fostul portar a dat de înțeles că fotbaliștii au fost problema: „N-ai văzut ce echipă națională? Când greșește unul, când trei…”

Răducanu crede că „nu mai e la niciun domeniu marfă”, adică sportivi de valoare sau cu potențial: „Mai demult aveam box, volei, handbal, gimnastică, fotbal, dar acum…”.

Ce au discutat Rică Răducanu și Mircea Lucescu

Recent, Rică Răducanu declarase că i-a spus lui Lucescu faptul că n-ar trebui să se bage la Echipa Națională: „Eu i-am zis de la început că nu trebuia să se bage. El mi-a zis: ‘Ricuță, e bine, tată, că avem grupă bună!’. El s-a încântat, a zis că se califică la Mondiale cu România și mai aude lumea de noi, dar uite că n-a fost. Unii zic că l-au lucrat jucătorii pe Lucescu. Cum să-l lucreze? E pentru binele lor și al țării. Eu nu cred așa ceva!”.

„Sunt foarte supărat! Hai că primul meci a fost amical, a greșit portarul, nu e nicio problemă. Dar cu Cipru ai avut 2-0. Nu se poate așa ceva! Înseamnă că n-ai echipă. Nu mai e marfă ca pe timpul nostru”, a mai susținut Răducanu, pentru Sport.ro.

Ce a spus Lucescu despre jucători, după meciul cu Cipru

După semi-eșecul cu Cipru, mai multe voci publice au afirmat că Lucescu ar trebui să se retragă. Antrenorul, însă, a dat vina pe lipsa de inspirație a fotbaliștilor.

„Dobre a jucat bine în prima repriză, dar, la pauză, i-am zis că am nevoie de ceva mai mult. (…) A început repriza a doua și nu mai făcea față nici fizic. Era ritmul foarte înalt și ei au luat inițiativa. Atunci l-am folosit pe Miculescu. Man poate să nu se vadă timp de 10 minute și apoi dintr-odată să facă o acțiune care să ducă la gol. Era dificil să îl schimb, ca și cum l-aș fi pedepsit pentru ratarea pe care a avut-o”, a spus Mircea Lucescu, la DigiSport.

