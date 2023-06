Veşti triste, de la medici, despre Rică Răducanu

la nivelul genunchilor, din cauza faptului că o lungă perioadă de timp a făcut sport până la epuizare. Specialiștii medicali i-au sugerat că ar fi în interesul lui să se supună unei intervenții chirurgicale cât mai curând posibil, în vederea inserării unei tije în genunchi.

Rică Răducanu refuză intervenția chirurgicală

Rică Răducanu, în vârstă de 77 de ani, se dovedește a fi un om hotărât și nu dorește să audă de , în ciuda afecțiunilor de sănătate și a durerilor de genunchi pe care le resimte. Cu toate acestea, faimosul portar al echipei din Giulești nu își pierde speranța și optimismul, ba chiar trăiește viața în întregime.

„Nu sunt deloc bine, tocmai ce am fost în perioada asta la spital și medicii mi-au spus că nu sunt ok deloc cu sănătatea, mai exact cu picioarele, știți și voi că mă supără de ani de zile, iar acum problemele s-au acutizat și mai mult. Am probleme mari cu cartilajele, fac injecții în continuare pentru că mă dor foarte tare. Medicii mi-au zis că vor să îmi pună o tijă în perioada următoare la ele, dar eu nu vreau să mă operez că, după o să urmeze o perioadă lungă de recuperarea, în care efectiv voi învăța să merg fix ca un copil. Nu vreau să ajung aici”, a declarat Rică Răducanu pentru .

Se va relaxa pe litoralul românesc

În schimb, Rică Răducanu își dorește să scape de probleme și a dezvăluit că în zilele următoare va pleca la malul mării pentru a se relaxa.

„Pe 1 iunie cred că o să plec la mare, dar să știi că nu mai este ce a fost. Nu mai pot juca un tenis cu piciorul, așa cum o făceam o dată, ba o gagică și tot așa. Acum mă duc să stau la relaxare. Am zis că dacă tot ajung la mare o să merg la Neptun și la Mangalia pentru tratament acolo poate – poate am noroc și îmi mai dă drumul la durere”, a mai declarat el pentru sursa citată.